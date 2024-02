La voce della montagna: Soru a Seui difende scuola e sanità

La situazione scolastica a Seui, con i bambini costretti a percorrere 50 km per raggiungere la scuola a causa dell'accorpamento istituzionale, è stata al centro del suo intervento. "Sono totalmente con voi," ha assicurato Soru alle famiglie e ai bambini presenti, sottolineando l'importanza di investire nella scuola come fondamento del futuro della Sardegna e dell'Italia. Parlando di sanità, Soru ha criticato il risparmio a scapito della vita umana: "Ma qui la medicina territoriale è stata dimenticata," ha detto, proponendo di incentivare i medici a lavorare nelle zone più isolate con stipendi maggiori. Soru ha poi parlato dell'imminente avvio di una Casa della comunità a Seui, che porterà servizi medici più vicini alla popolazione, e ha ribadito la necessità di servizi innovativi come la fibra ottica.





"I soldi ci sono," ha affermato, riferendosi ai fondi regionali disponibili per migliorare le infrastrutture. Concludendo il suo intervento, Soru ha rimarcato l'urgenza di una politica attenta alle esigenze dei piccoli paesi dell’interno, per far sì che non si sentano più periferici. La sua presenza a Seui non è stata solo un gesto politico, ma un simbolo di speranza per le comunità di montagna, che attendono da tempo risposte concrete e attenzioni reali.

Renato Soru, ieri 31 gennaio, si è presentato a Seui, cuore pulsante della Barbagia di Seulo, per parlare di questioni vitali: scuola, sanità, trasporti e servizi. "Abbiamo abbandonato la politica per la montagna, mentre i piccoli paesi dell’interno hanno bisogno di salute, scuola, servizi di trasporto pubblico, di strade e anche di servizi nuovi come la fibra ottica per non continuare a sentirsi marginali," ha esordito il candidato presidente della Coalizione Sarda.