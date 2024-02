Terrore al parco di Selargius: Pittbull azzanna un cagnolino e lo uccide

La padrona del cagnolina, una signora di 48 anni, ha raccontato tra le lacrime l'accaduto: Avrebbe dovuto avere la museruola, io sono corsa dalla mia cagnolina che è spirata poco dopo, non doveva succedere, il padrone del Pitbull ha solamente preso il suo cane ed è andato via.





Ci sono delle telecamere in quella zona del parco e le farò visionare. Siamo usciti per fare una passeggiata ed il mio cane non è più tornato, tutti abbiamo diritto di stare all'interno di un parco e passeggiare liberamente, fatti del genere non devono più accadere perché non è giusto.

E' successo a Selargius, al parco lineare, una cagnolina è stata attaccata e uccisa da un Pitbull mentre correva in un prato verde.