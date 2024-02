Assalto al portavalori: il racconto crudo di un'autista sotto la minaccia dei banditi

"Mi hanno urlato di scendere dalla macchina e di togliere le chiavi", prosegue il testimone. Ha obbedito, anche se inizialmente aveva frainteso, togliendosi gli occhiali. I banditi, vestiti in mimetica e con il volto coperto da passamontagna, hanno poi buttato le chiavi lontano, chiudendo con un calcio lo sportello del furgone. Quello che segue è una fuga collettiva, una corsa di 700-800 metri, con la paura alle calcagna.





"Non ho avuto paura e sono rimasto lucido", dice l'autista, ma ammette di aver temuto per la sua vita quando uno dei banditi gli si è avvicinato, muovendo il fucile come un dilettante. "Ho capito che era un’arma pericolosissima e ho temuto che potessero partire dei colpi anche solo sfiorando per errore il grilletto." Il racconto si tinge di ancora più drammaticità quando l'uomo descrive gli spari e le urla udite mentre si allontanava, forse con l'intervento delle forze dell'ordine.





"Indossava mimetica e passamontagna. Mi ha fatto scendere dal furgone ordinandomi di gettare via le chiavi. Sono scappato e ho corso per 800 metri. Ho sentito gli spari, poi il fumo dei copertoni. Un inferno di 20 minuti". Un episodio che sconvolge, non solo per l'audacia criminale dimostrata, ma anche per il coraggio involontario di chi, come il nostro autista, si è trovato a dover fronteggiare un pericolo tanto reale quanto improvviso.





Un racconto che lascia il segno, una testimonianza viva di come la criminalità possa irrompere nella quotidianità, trasformando una normale giornata di lavoro in una scena da film d'azione, con un realismo che nessuno vorrebbe mai sperimentare.

