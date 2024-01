Soru e l'amnesia politica: La bordata di Cappellacci

Cappellacci non le manda a dire: attacca frontalmente Soru, accusandolo di dimenticare comodamente il suo passato politico. "Mentre ricorda il passato degli altri, Soru stranamente dimentica proprio il suo," afferma, tirando in ballo il "suo integralismo ambientalista intermittente" e le sue decisioni imprenditoriali contrastanti con il Piano Paesaggistico Regionale (PPR), che avrebbero, secondo lui, bloccato lo sviluppo della Sardegna. Non si ferma qui. Cappellacci va oltre, accusando Soru di aver gravato la Sardegna con le spese della sanità e della continuità territoriale. Una critica che mira a colpire l'immagine di Soru come paladino dell'autonomia e dell'indipendenza sarda.





"L’unica autonomia e indipendenza che ha raggiunto è quella dalla realtà," conclude Cappellacci, in una frase tagliente che cerca di smontare l'immagine politica del suo avversario. In questa battaglia elettorale, le parole di Cappellacci non sono solo un semplice attacco politico, ma il simbolo di un confronto acceso, dove il passato e il presente si scontrano in una lotta per il futuro della Sardegna.

Nel fervore della campagna elettorale per le Regionali in Sardegna, le parole di Ugo Cappellacci, deputato e coordinatore regionale di Forza Italia-Sardegna, risuonano come un colpo di cannone contro Renato Soru, candidato alla presidenza della Regione. "E’ scattata l’operazione-amnesia. Sarebbe lui l’uomo nuovo della politica sarda?" si chiede Cappellacci, con un tono tra l'ironico e il critico.