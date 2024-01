Net-ocalypse: Il lato oscuro della rete rivela il suo volto più violento

Uno dei fenomeni più inquietanti è l'aumento dei casi di Revenge Porn. Come evidenzia Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente del Garante, questi episodi non sono più marginali ma una realtà dolorosamente concreta, rappresentando il 29% del totale dei provvedimenti adottati dall'autorità. Forme di violenza che possono avere conseguenze tragiche, come nel caso di Tiziana Cantone. Ma la violenza digitale non si limita a questo. Sta emergendo anche nella manipolazione del consenso, nelle scelte politiche e nella violazione dell'autodeterminazione individuale. Stanzione lancia un allarme sui rischi di una manipolazione del consenso capace di alterare i processi democratici. "Attraverso il pedinamento digitale e la profilazione, si modella il messaggio da promuovere," spiega, sottolineando il pericolo di un'influenza distorta sul consenso elettorale.





Anche il metaverso non è immune: gli episodi di aggressioni sessuali sugli avatar femminili dimostrano come la rete stia diventando un luogo privilegiato per la violazione dei corpi femminili, un riflesso del disagio della civiltà contemporanea. Di fronte a questo scenario, Giuliano Amato, Presidente emerito della Corte Costituzionale, suggerisce che la soluzione non risiede solo nelle regole ma nell'educazione. "La colpa non è di Facebook o delle Big tech: è nostra," afferma. Amato sottolinea l'importanza di una famiglia e di un'educazione che forniscano ai giovani un 'io' forte, capace di resistere alle tentazioni e alle debolezze che il male sfrutta per infiltrarsi. Quindi, la domanda che ci poniamo è: come possiamo restituire la rete alla sua originaria promessa e liberarla di tutto ciò che la tradisce? Una sfida che richiede un impegno collettivo, dalla famiglia alla scuola, per costruire una società digitale più sana e rispettosa della dignità umana.

La rete, un tempo l'utopia della libera espressione e della democrazia, si sta trasformando in un oscuro labirinto di violenza e sopraffazione. Questo è l'allarme lanciato dal Garante della Privacy, che ha convocato esperti e studiosi per analizzare la progressiva deriva violenta che sta avvolgendo il mondo digitale. Pasquale Stanzione, presidente del Garante della Privacy, mette in guardia: la rete, accanto alle sue "straordinarie potenzialità di progresso anche sociale", sta mostrando un lato oscuro, un terreno fertile per logiche di sopraffazione che negano la sua promessa originaria. Un teatro dove non solo si assiste alla violenza, ma che diventa, di fatto, un fattore propulsivo di essa, trasformando profondamente le sue forme di manifestazione e le implicazioni sociali.