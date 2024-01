Crisi sanitaria nelle carceri sarde: L'allarme dei sindacati e l'impegno di Carla Cuccu

I problemi affrontati sono molteplici: dalla carenza di personale sanitario alla mancanza di una formazione specifica, dalle difficoltà operative per il personale infermieristico all'assenza di un coordinamento efficace tra il personale sanitario e amministrativo. Queste criticità compromettono seriamente il diritto costituzionale alla salute dei detenuti. “La situazione attuale è diventata insostenibile per la Polizia Penitenziaria, poiché le strutture carcerarie ospitano detenuti con storie di disagio che richiedono un'attenzione particolare, considerando la presenza di malattie fisiche e mentali, nonché anomalie comportamentali,” aggiungono i sindacati. L'appello è forte e chiaro: “I sindacati esortano la Regione Sardegna a dare immediata attuazione alla Delib. G.R. n. 13/5 del 14.3.2017, conformemente all'Accordo Stato Regioni del 22/01/2015, nominando il Coordinatore della Sanità Penitenziaria.





Riconoscono l'imperativo di perseguire gli obiettivi di qualità tecnico-professionale, istituendo un ruolo di coordinamento e responsabilità nella gestione delle risorse per garantire il raggiungimento degli obiettivi nel settore sanitario.” Carla Cuccu ribadisce il suo impegno: “Io sono impegnata, e non mi arrendo, per portare avanti questa causa a livello regionale, lavorando per garantire che la salute dei detenuti sia prioritaria e che vengano adottate misure concrete per affrontare la crisi sanitaria nelle carceri della Sardegna.” Questa dichiarazione evidenzia la volontà di affrontare e risolvere una crisi che riguarda non solo il sistema penitenziario ma l'intera società civile.

La situazione sanitaria nelle carceri della Sardegna è giunta a un punto critico, come sottolineato dai recenti interventi dei sindacati di polizia penitenziaria. “In questi giorni scorsi c’è stata una netta e giusta presa di posizione dei sindacati di polizia penitenziaria per la grave crisi della sanità negli istituti di pena della Sardegna,” hanno affermato, evidenziando la necessità di un intervento immediato e deciso. Carla Cuccu, consigliera regionale di Fortza Paris e segretaria della Commissione Sanità, ha espresso profonda preoccupazione per la situazione. “Sto seguendo con grande preoccupazione la grave crisi sanitaria nelle carceri sarde, di cui mi sono occupata in questi anni di impegno politico e che ancora oggi, purtroppo, vivono in condizioni assurde. Oggi c’è la necessità di un intervento urgente per garantire un livello adeguato di assistenza sanitaria ai detenuti,” ha dichiarato.