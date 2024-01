Incendio in centro ad Olbia: Pompieri salvano un uomo dalle fiamme

Giunti sul posto, i pompieri si sono trovati di fronte a una densa coltre di fumo acre e un incendio che aveva invaso principalmente l'ingresso dell'abitazione. In una situazione di pericolo crescente, il loro intervento si è rivelato decisivo. Hanno soccorso il proprietario dell'appartamento, intrappolato all'interno, e lo hanno portato in salvo.





Grazie alla loro rapida azione, l'uomo è stato affidato alle cure del 118 e, fortunatamente, le sue condizioni non sono gravi. Sul luogo dell'incidente sono arrivati anche i Carabinieri di Olbia, che ora sono impegnati nelle indagini per accertare le cause dell'incendio. La prontezza e il coraggio dimostrati dai vigili del fuoco hanno evitato che l'evento si trasformasse in una tragedia, sottolineando ancora una volta l'importanza e il valore del loro lavoro nel proteggere la comunità.

Un drammatico incendio ha scosso la tranquilla via Leonardo Da Vinci a Olbia ieri sera. Le fiamme, divampate in un appartamento, hanno creato un momento di tensione e paura tra gli abitanti del quartiere. I vigili del fuoco del distaccamento locale sono intervenuti tempestivamente, allertati dai residenti che hanno notato il fumo e le fiamme uscire dall'appartamento.