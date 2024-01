Rapina e sparatoria sulla 131: Momenti di terrore a Siligo

Durante la rapina, quattro persone sono state coinvolte in un tamponamento e hanno riportato ferite. Un'altra persona è stata colpita a una gamba da un proiettile. A seguito dell'incidente, il traffico sulla statale è stato interrotto in entrambe le direzioni, causando code estremamente lunghe. I Carabinieri hanno già ritrovato un pick-up e una Panda abbandonati, presumibilmente utilizzati nella fuga. Le operazioni di ricerca sono ancora in corso, e le autorità stanno lavorando per ripristinare l'ordine e fornire assistenza ai feriti. La situazione è in rapido sviluppo e ulteriori aggiornamenti seguiranno.

Questa mattina, la statale 131 è stata teatro di un violento assalto. Un furgone portavalori della Vigilpol è stato attaccato nei pressi del bivio per Siligo, direzione Cagliari. Intorno alle 8:39, i rapinatori hanno messo in atto una strategia aggressiva: hanno bloccato la strada al furgone con un autocompattatore dei rifiuti e dato fuoco a due veicoli. Le urla dei rapinatori e il rumore degli spari hanno segnato l'inizio di un conflitto a fuoco tra i malviventi e i Carabinieri di Pozzomaggiore. In questo momento di caos, è stata segnalata una caccia all'uomo in direzione di Banari, con i rapinatori in fuga e gli scontri a fuoco che continuano.