La Sardegna pioniera nel sostegno alle pazienti oncologiche con la donazione di parrucche

L’associazione Charlibrown di Monserrato ha ottenuto, nell’anno 2023, un contributo da parte della Regione Sardegna per il sostegno alle donne malate oncologiche affette da alopecia derivante a chemioterapia (L.R. 21.02.2023, n. 3, Tabella D) per un progetto che non solo prevede la donazione di una parrucca certificata inorganica alle pazienti che non possono permettersela ma offre loro, al tempo stesso, un percorso di dialogo, seguito passo dopo passo da professionisti, di sostegno e di accompagnamento. Non a caso, uno sportello psicologico di ascolto si affianca ad uno sportello di sostegno e informazione, offrendo altresì il necessario supporto per la gestione di pratiche di invalidità, andando a colmare quel vuoto che smarrisce e destabilizza la donna nel momento in cui, oltre a scoprire di doversi sottoporre ad una cura chemioterapica, le viene comunicato che perderà tutti i capelli.





Un progetto che sarà un ferreo punto di riferimento sia per le pazienti che per le loro famiglie in un momento delicato della loro vita. Nel panorama nazionale la Regione Sardegna ha capito l’importanza di donare una parrucca anziché proseguire sulla strada, spesso tortuosa, dei vari contributi, rimborsi e delle detrazioni su l'autonomo acquisto. Uno studio specifico e approfondito del settore sta consentendo di dare linee guida e procedure per una svolta e riordino di questo mondo della donazione delle ciocche e delle parrucche per le pazienti oncologiche. Gli obiettivi raggiunti da questo progetto, infatti, non sono solo il grande impatto sociale prodotto dalla donazione, ma anche la semplificazione delle procedure oltreché il grande impatto a livello economico.





Pensiamo solo al quadro nazionale e a quanto ammontano i contributi per il rimborso alle pazienti che acquistano una parrucca. Il progetto, sostenuto dalla Regione, sta diventando l’apripista in Italia, nazione nella quale le regole variano da Regione a Regione mentre ancor oggi vige l’incertezza su procedure e protocolli per la raccolta delle ciocche per il sostegno alle donne che affrontano la malattia. Le pazienti oncologiche che hanno difficoltà a sostenere la spesa per una parrucca inorganica certificata come dispositivo medico, dal costo medio che oscilla tra i 500 e i 700 euro, potranno ottenerla gratuitamente.

La Regione Autonoma della Sardegna, attraverso la Legge 1 del febbraio 2023, per la prima volta nel panorama nazionale ha dato vita a un percorso virtuoso di sostegno alle pazienti oncologiche che non possono sostenere economicamente l’acquisto di una parrucca certificata come dispositivo medico e quindi con le attribuite garanzie di tollerabilità cutanea.