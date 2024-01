Inaugurate le aree verdi ristrutturate di Is Mirrionis: Un respiro di natura in città





Le aree verdi di Is Mirrionis, estese per circa 4.200 metri, sono state suddivise in nove spazi differenti, situati antistanti gli edifici residenziali. Le vie interessate dall'intervento sono state Piovella, Parraguez, del Seminario e Cadello, ognuna delle quali ora può vantare uno spazio verde rigenerato e accessibile ai cittadini. I lavori di riqualificazione hanno incluso la piantumazione di nuovi alberi, arbusti e varie essenze tipiche del paesaggio mediterraneo, ora supportate da un moderno impianto di irrigazione. Questo non solo migliora l'aspetto estetico del quartiere ma contribuisce anche a migliorare la qualità dell'aria e a fornire un habitat vitale per numerose specie di uccelli e insetti. In aggiunta, sono state realizzate due nuove aree giochi, pensate per i bambini, e una zona fitness.





Questi spazi, progettati per rispondere alle esigenze di famiglie e sportivi, rappresentano un'importante risorsa per il benessere e il tempo libero dei residenti. Le aree giochi, in particolare, offrono uno spazio sicuro e stimolante per i più piccoli, mentre l'area fitness invita gli adulti a mantenere uno stile di vita attivo e salutare. L'apertura di queste aree verdi rappresenta un significativo passo avanti nel miglioramento della qualità della vita urbana. La rinascita di questi spazi verdi non è solo un miglioramento estetico, ma è un vero e proprio investimento nella salute e nel benessere dei cittadini. Con questo progetto, la città dimostra un impegno concreto nella creazione di un ambiente urbano più sostenibile, salubre e accogliente per tutti.

Martedì 30 gennaio 2024 ha segnato un giorno importante per il quartiere di Is Mirrionis e per tutta la città. Sono state infatti aperte al pubblico le aree verdi recentemente riqualificate, un progetto che ha ridato vita e colore a spazi precedentemente in stato di degrado. Questo importante intervento di recupero e potenziamento di aree verdi cittadine è stato possibile grazie ai fondi PON Metro React-EU, una risorsa fondamentale che ha interessato complessivamente 27 aree verdi in tutta la città.