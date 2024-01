Ritrovato 66enne scomparso a Quartu Sant'Elena: Eroe della forestale lo salva

Una notizia che ha immediatamente mosso a compassione e preoccupazione la comunità locale, nota per la sua coesione e spirito di vicinanza nei momenti di difficoltà. I forestali, attivati per un servizio di perlustrazione, hanno dimostrato un'eccellente abilità nel ritrovare l'uomo. La sua auto era finita rovesciata in una cunetta lungo una strada rurale, ai margini del massiccio dei Sette Fratelli, un luogo di rara bellezza ma anche di potenziali pericoli. Con un impegno che va oltre il semplice dovere, i Forestali hanno soccorso l'uomo.





Nonostante la situazione di disagio, è stato recuperato in buono stato di salute, anche se visibilmente confuso, probabilmente a causa del trauma subito. Una volta messo in sicurezza, i Forestali hanno immediatamente allertato il 118 e fornito assistenza e conforto ai familiari, che vivevano momenti di angoscia per la scomparsa del loro caro. La professionalità e l'umanità dimostrate in questa circostanza sono un chiaro esempio dell'importanza e della dedizione del Corpo Forestale nel proteggere non solo l'ambiente naturale, ma anche le persone che si trovano in difficoltà. La vicenda si chiude con un senso di sollievo e gratitudine verso coloro che quotidianamente mettono a rischio la propria vita per la sicurezza e il benessere della collettività.





Un eroico salvataggio che ricorda quanto sia prezioso il lavoro di uomini e donne in divisa, veri custodi del territorio e delle sue comunità.

