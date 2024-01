Squadra di volley in contromano sulla 131

L'episodio ha messo in allarme automobilisti e autorità. Era un tranquillo sabato pomeriggio quando, all'altezza del chilometro 144, nel territorio di Macomer, i conducenti dei due veicoli, persi in un momento di disorientamento, hanno sfidato il destino imboccando l'autostrada nel verso sbagliato. Un errore che avrebbe potuto trasformarsi in una catastrofe, se non fosse stato per l'intervento tempestivo della Polizia Stradale di Macomer. Con un tempismo degno dei migliori eroi, gli agenti della stradale, notando l'anomalia, sono intervenuti con prontezza.





La loro azione ha evitato che i due pulmini, lanciati in una corsa contromano, potessero collidere frontalmente con un veicolo che, ignaro di tutto, procedeva regolarmente nella sua corsia. Le 15 giovani atlete, ignare del pericolo corso, sono state messe in sicurezza quando gli agenti, con una manovra degna di un film d'azione, sono riusciti a raggiungere e affiancare i pulmini, indirizzandoli verso la corretta direzione di marcia. Infine, i veicoli sono stati fermati e i conducenti sanzionati.





La guida in contromano ha comportato il ritiro della patente, una misura severa ma necessaria alla luce del grave rischio causato. Questo inatteso episodio, fortunatamente risoltosi senza conseguenze, solleva interrogativi sulla sicurezza stradale e sulla necessità di una maggiore attenzione da parte di tutti gli utenti della strada. Resta il sollievo per una tragedia sfiorata e la consapevolezza che, a volte, la realtà supera di gran lunga la fantasia.

