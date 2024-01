A Cagliari, gli ottanta anni ribelli: Fuga folle e sfida alla legge in viale Monastir

Tutto inizia con una banale rimozione della sua Peugeot 206 per sosta vietata. Ma anziché seguire la procedura standard e pagare la multa, questo moderno Houdini della terza età decide di recuperare il bolide a modo suo.





Con la spavalderia di un adolescente, si dirige verso il deposito di Viale Monastir e, con un aplomb che sfida la gravità dei suoi anni, riprende possesso della sua auto senza sborsare un centesimo.





Ma come in ogni buon film, il sequel supera l'originale. Il giorno seguente, l'uomo replica la sua bravata. Stavolta, però, aggiunge un colpo di scena: nel tentativo di fermarlo, un operaio finisce sotto le ruote della sua fuga, letteralmente calpestato nel fervore della resistenza.





L'anziano, lontano dall'essere un eroe d'azione, diventa un fuggitivo contromano nel traffico di Viale Monastir. La scena del delitto? Quasi comica se non fosse stata così pericolosa. L'operaio, nel tentativo di bloccare l'ottuagenario, si ritrova con il piede schiacciato sotto le ruote dell'auto ribelle.





Il vecchietto, però, non si ferma: con una determinazione che farebbe invidia a un pilota di Formula 1, prosegue la sua corsa contromano, lasciandosi alle spalle sguardi sbigottiti e una scia di domande.





Alla fine, la giustizia raggiunge il nostro protagonista. Viene denunciato per furto (della sua stessa auto, per giunta!) e resistenza a pubblico ufficiale. La sua audace avventura si conclude non con applausi, ma con una denuncia formalmente consegnata dagli agenti della Polizia Locale.





Si nota come anche in età avanzata, l'istinto di ribellione possa prendere il sopravvento, trasformando una giornata ordinaria in una scena da film, dove il confine tra realtà e finzione si sfuma in un incredibile balletto di auto, piedi schiacciati e fughe rocambolesche.

