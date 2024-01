Incendio a Settimo San Pietro: La notte si tinge di rosso e paura

Le fiamme, assetate, hanno lambito anche una vicina abitazione, dove la tragedia ha bussato con violenza inaspettata. Tre persone, una famiglia come tante, sono rimaste intrappolate nel loro rifugio notturno, ora culla di fumo e paura. Tra di loro, una bambina, innocente testimone di una notte che non avrebbe dovuto conoscere il terrore. Sul posto, come sentinelle del soccorso, sono accorse squadre di vigili del fuoco, ambulanze del 118 e una pattuglia dei carabinieri. Un dispiegamento di forze che ha lottato contro il tempo e le fiamme, in una corsa disperata per salvare vite e spegnere l'incendio. Le fiamme sono state domate, ma la paura ha lasciato un segno indelebile. Gli intossicati sono stati affidati alle cure dei medici, fortunatamente senza gravi conseguenze.





La notte di via Carducci resterà impressa nella memoria di chi l'ha vissuta, come un brutto sogno che si è fatto realtà. Questo episodio non è solo una cronaca di un incidente. È un monito, un grido silenzioso che ricorda la fragilità della nostra quotidianità, dove la routine può essere spezzata in un istante da eventi imprevedibili e devastanti. Settimo San Pietro si risveglia con le cicatrici di una notte che ha visto il fuoco come protagonista e la vita di persone comuni come suo involontario palcoscenico.

