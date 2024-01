Cagliari in ostaggio: Paura dopo il regolamento di conti con coltello tra due algerini in pieno centro





Sabato sera, un nuovo capitolo di questa saga urbana: due algerini finiscono al pronto soccorso, vittime di una violenza cruda, tagliente come le lame con le quali si sono feriti. Le indagini sono in corso, ma la realtà è già scritta sulle strade della città.





Emanuele Frongia, presidente della Fipe Confcommercio Sud Sardegna, con voce che sa di allarme e frustrazione, lancia un appello disperato: "Vogliamo lanciare un appello alle forze dell'ordine, siamo molto preoccupati". Parole che risuonano come un eco in un deserto di soluzioni concrete. L'episodio di questo weekend non è un caso isolato, ma l'ultima goccia in un calice di amarezza che trabocca sulla vita quotidiana di chi vive e lavora nel centro. Il quartiere Marina, una volta orgoglio di Cagliari, ora è testimone di una violenza che non ha più freni.





"Incredibile pensare che si possa registrare un regolamento dei conti con coltelli in mano in pieno centro", esclama Frongia. Un incredulità che si mischia alla paura di chi vede il proprio quartiere trasformarsi in un ring dove la legge del più forte sembra l'unica regola. Frongia non dimentica nemmeno l'aggressione brutale ai danni di due dipendenti di un locale di piazza Yenne, un mese fa. Una città turistica come Cagliari, che dovrebbe essere un faro di cultura e bellezza nel Mediterraneo, ora si trova a combattere contro un'ombra che rischia di oscurare il suo splendore. "Ci preoccupa per la serenità dei nostri locali, del nostro quartiere e dei nostri dipendenti e quindi per il futuro e l'appetibilità degli spazi", confessa Frongia.





Una preoccupazione che non è solo per la sicurezza, ma anche per l'immagine di una città che vive anche di turismo e accoglienza. La richiesta è semplice ma urgente: più controlli, più sicurezza. Ma dietro questa richiesta c'è una domanda più profonda: come può una città come Cagliari, gioiello del Mediterraneo, ritrovare la sua pace e la sua identità in mezzo a queste tempeste di violenza? Il tempo corre, e con esso, la speranza di risposte concrete e di azioni decisive.

Cagliari, ora trema sotto il peso di un'insicurezza che si insinua come un serpente nelle vie del centro storico. Il quartiere Marina, un tempo cuore pulsante di vita e commercio, ora diventa teatro di episodi di violenza che suonano come sinistri campanelli d'allarme per commercianti e residenti.