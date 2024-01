Agricoltura italiana: Tra le maglie dell'UE e la speranza di Lollobrigida

Queste parole risuonano come un eco di speranza in un panorama altrimenti cupo. La situazione dell'agricoltura è stata delineata con precisione chirurgica da Scognamiglio: vincoli asfissianti, burocrazia labirintica, sussidi inadeguati, e un aumento insostenibile dei costi di produzione che hanno portato alla drastica riduzione delle superfici coltivate e alla chiusura di molte imprese agricole, soprattutto in Italia e nel Mezzogiorno. Ma la lotta non è solo economica; è anche culturale e di identità. Scognamiglio punta il dito contro l'UE per il suo approccio ostile verso le produzioni di origine protetta e verso paesi come l'Italia, con una ricca tradizione agroalimentare. Critica l'UE per promuovere un'agricoltura di cibi sintetici e succedanei, che non onorano la qualità e la sostenibilità che l'agricoltura tradizionale porta con sé: “Non è un caso che nel mirino di Bruxelles finiscano soprattutto le produzioni di origine protetta e Paesi come l'Italia”.





In questo scenario, il presidente di Unci AgroAlimentare chiama a un percorso unitario, che parta dai territori, per restituire all'agricoltura italiana il ruolo e l'attenzione che merita in Europa: “E' necessario pertanto – conclude Scognamiglio – a partire dai territori, costruire un percorso unitario che garantisca all'agricoltura italiana il ruolo e l'attenzione che gli spetta in Europa”. Il messaggio è chiaro: la battaglia per l'agricoltura italiana non è solo contro la burocrazia e le politiche restrittive, ma è anche una lotta per mantenere viva l'essenza dell'agricoltura italiana, i suoi prodotti, le sue tradizioni e la sua qualità unica.

