Alghero, Un inferno in corsia: La rabbia si sfoga in Pronto Soccorso





Arriva al pronto soccorso alle dieci, un orologio puntato sull'attesa. Sette ore dopo, il sipario si alza su un'esplosione di rabbia: la porta del triage cede sotto i calci, i computer volano, le grida si mischiano ai bip dei macchinari. La guardia giurata, solitaria sentinella di un ordine ormai vacillante, tenta invano di contenere l'ira dell'uomo.





La polizia arriva, ma è solo l'ultima scena di un dramma già scritto. Tra i testimoni, c'è chi giudica e chi compatte: il teatro della sofferenza ha tanti spettatori, ma nessun eroe. Tra le quinte di questo inferno, bambini e adulti attendono una cura, un conforto. Ma il pronto soccorso è un gigante zoppo, un labirinto di attese e speranze infrante. Christian Mulas, testimone e voce della protesta, mette a nudo una realtà che graffia l'anima: ore di attesa, un pediatra per un mare di bisogni, una sanità che zoppica mentre la politica è altrove, assorta in promesse elettorali. Non manca l'elogio ai gladiatori in camice bianco, medici e infermieri, eroi in una battaglia impari. Ma le parole di Mulas non celano la tragedia: Alghero e i suoi ospedali, figure di un quadro dimenticato, dove la salute è un lusso e il tempo un nemico.





Quella di Alghero è la cronaca di un giorno qualunque, una pagina di un libro che nessuno vuole leggere. Ma le pagine si accumulano, e la storia si ripete, implacabile come il ticchettio di un orologio rotto.

Alghero, venerdì pomeriggio: il pronto soccorso dell'Ospedale Civile si trasforma in un ring, dove l'agonia della pazienza si scontra con la furia di un uomo esasperato. Sessantacinque anni sulle spalle e una mattinata spesa in moto, finché l'asfalto non ha tradito le sue ruote.