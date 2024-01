27 Gennaio 2024: La memoria che non sfuma

Oggi, come ogni anno, ricordiamo la liberazione di Auschwitz, ma ancor più, ricordiamo quei volti, quei nomi, quei destini spezzati dalla Shoah. Le strade, solitamente animate dal trambusto quotidiano, oggi paiono avvolte in un silenzio riverente. È un silenzio che parla, che racconta storie di vite interrotte, di sogni infranti sotto il peso di una follia collettiva che ancora fatica a trovare spiegazione nella mente umana.





Tra queste storie, ve ne sono alcune che emergono come faro di umanità in un mare di disperazione. La storia di Giorgio Molho, per esempio, racconta di suo padre Dino, un uomo che trovò rifugio grazie alla solidarietà e al coraggio di coloro che lo circondavano. Questa narrazione non è solo un tributo al suo spirito indomito, ma anche un'esortazione a riconoscere il valore dell'altruismo e dell'umanità anche nei momenti più bui. Un altro racconto, quello di Clara Wachsberger sul suo padre Arminio, ci parla di un uomo che, pur essendo prigioniero ad Auschwitz, trovò la forza di dare voce a coloro che non potevano parlare. La sua storia è un promemoria potente di come la resistenza possa assumere molte forme, anche quella di preservare la memoria e la dignità umana contro ogni probabilità.





A Milano, il Memoriale della Shoah sta a testimoniare non solo la brutalità della deportazione, ma anche la resistenza dell'animo umano. Le parole di Primo Levi, incise in questo luogo, evocano la sofferenza e la lotta per la sopravvivenza, ricordandoci che la storia è fatta di voci individuali, ognuna con la propria storia, il proprio dolore, la propria speranza. In queste storie c'è un filo comune: la capacità di mantenere l'umanità anche di fronte all'inumanità più totale. Questo è il messaggio che portiamo con noi oggi.





Non è solo un ricordo delle atrocità passate, ma un impegno per il futuro. Un impegno a lottare contro l'intolleranza, il razzismo, l'antisemitismo e ogni forma di odio. La Giornata della Memoria è quindi un giorno di riflessione profonda, un giorno in cui il passato parla al presente, esortandoci a costruire un futuro in cui tali orrori non possano mai più ripetersi.





È un giorno in cui onoriamo non solo chi è stato perso, ma anche chi ha resistito, chi ha salvato e chi continua a testimoniare. In questo giorno, ci uniamo nel ricordo e nella speranza, con la determinazione di trasmettere queste storie alle generazioni future. Perché la memoria è un ponte tra il passato e il futuro, e attraverso di essa, possiamo aspirare a un domani dove la luce dell'umanità brilli più forte delle tenebre del passato.

In una fredda mattina d'inverno come quella di oggi, 27 gennaio 2024, il cielo appare come un velo grigio che avvolge il mondo, simbolo di un passato che non vuole lasciarci.