In una serata speciale tante le iniziative per ricordare Gigi Riva.





Presente anche Nicola Riva, il primogenito di Gigi. Poi tutti alla Unipol Domus per la gara. Durante la fase di riscaldamento si sono alternati motivi degli anni ‘70 cari al campione e che andavano per la maggiore quando Riva si districava sul campo. Quindi, a seguire, nel maxi schermo tutta una serie di video che mostravano gran parte delle reti realizzate, tra le quali la spettacolare rovesciata di Vicenza, rimasta negli annali. Ma anche i gol in Nazionale nel quale è spiccato quello della semifinale Mondiale del 1970 nel 4 a 3 fra Italia e Germania che valse agli azzurri l’accesso alla finale poi persa contro il Brasile.





Al momento di entrare in campo per il riscaldamento pre-gara, tutti i giocatori del Cagliari, indistintamente, hanno indossato una maglia bianca con il numero 11 sulle spalle. La divisa ufficiale durante il confronto era quella rossoblù, con l’ 11 nel petto. In accordo con gli sponsor non vi erano loghi pubblicitari sulle maglie per una sorta di rispetto. Coreografia nei distinti e doppio minuto di raccoglimento decretato dall’arbitro Colombo, uno ad inizio partita e l’altro all’11o minuto del primo tempo che ricordava il numero di maglia.





Hanno voluto partecipare anche i 200 tifosi granata presenti nel settore ospiti, con due striscioni: “Addio campione, firmato Sardegna granata” e “Ciao Giggirriva”. Tutte le iniziative in un’unica direzione. Tra l’altro ha già raggiunto oltre 2.500 firme la petizione per cambiare il nome al Largo Carlo Felice, al centro di Cagliari, trasformandolo in Largo Gigi Riva. E un omaggio è già previsto anche dai responsabili dell’aerostazione di Cagliari: la biblioteca sarà dedicata a Gigi Riva.

Una serata speciale. la prima del Cagliari senza Gigi Riva. Dopo che il preludio c’era stato la mattina. Anche il Torino ha voluto omaggiare il campione recentemente scomparso, con il Direttore dell’Area Tecnica Davide Vagnati ed il suo vice, Emiliano Moretti, che hanno portato un omaggio floreale, un mazzo di rose bianche, sulla tomba di “Rombo di Tuono”, nel Cimitero Monumentale di Bonaria.