Incidente mortale al Porto di Cagliari: Uiltrasporti Sardegna chiede un incontro urgente con il ministro Salvini

Zonca sottolinea che l'Uiltrasporti sta promuovendo attivamente la campagna "Zero Morti" e ritiene fondamentale impegnarsi per porre fine agli incidenti e alle morti nei luoghi di lavoro. "Chiediamo una convocazione urgente da parte del ministro Salvini", conclude Zonca, enfatizzando l'importanza di un impegno collettivo per la sicurezza nei luoghi di lavoro e per prevenire ulteriori tragedie simili.

"Considerando la presenza odierna del ministro delle Infrastrutture a Cagliari, chiediamo a Matteo Salvini un incontro urgente per esprimere la nostra profonda preoccupazione riguardo agli incidenti mortali che si verificano sempre più spesso nel settore dei porti, il quale è sempre più colpito da tragici eventi." Queste sono le parole del segretario generale della Uiltrasporti Sardegna, William Zonca, in risposta all'ennesimo incidente mortale sul luogo di lavoro avvenuto questa mattina al Porto Canale di Cagliari, che ha causato la tragica morte di un lavoratore di 50 anni.