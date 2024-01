Carrasciali Timpiesu 2024: Una celebrazione di creatività e tradizione

L'Associazione Carrascialai sovraintende il lavoro dei vari gruppi, assicurando che ogni carro sia un'opera d'arte che affascina per la sua bellezza, grandezza e simbolismo. Sono lontani i giorni in cui i carrascialai lavoravano in spazi umidi e freddi, esposti agli agenti atmosferici. Oggi, dei capannoni appositamente costruiti forniscono loro un ambiente di lavoro confortevole, consentendo lunghe sessioni notturne al riparo dalle intemperie. Ogni capannone ospita un carro, e decine di persone, ognuna con un ruolo ben definito, formano una catena di montaggio che trasforma uno schizzo iniziale in un magnifico carro.





Lo scorso anno, i vincitori sul palco centrale includevano: Miglior Allegoria: "Quelli del Karnevale." Miglior Costume: "New Group." Miglior Coreografia: "Carnival Passion." Miglior Carro: "Quelli del Karnevale." Miglior Ensemble: "Quelli del Karnevale." L'edizione 2024 vedrà carri con affascinanti temi: New Group con "In Fondo al Mar." La Cionfra con "50 Anni in Viaggio." Quelli del Karnevale con "Hollywood, Se il Carnevale Fosse un Film." Gruppo Folk con "La Ricca Polca." The Crazy Carnival con "Fake News, Bugie in Salsa Mediatica." I Vampiri con "Un Mare di Sbarchi." Carnival Passion con "Decimo Comandamento." Compagnia San Giuseppe con "I Peru-viani." Oltre ai carri in competizione, la festa darà il benvenuto a carri ospiti dai comuni vicini, tra cui Trinità, Badesi e Vignola. I carri in competizione saranno valutati da una giuria dedicata (tenuta segreta fino all'ultimo momento), che terrà conto di ogni aspetto della performance: coreografie, costumi, musiche, ensemble e allegoria.





La Proloco, presieduta da Tonino Pirrigheddu, sovraintende la creazione delle icone della festa: Re Giorgio e la bella Mannena. Lu Carrasciali Timpiesu ha il potere di coinvolgere 5000 partecipanti ogni anno e di attirare oltre 100.000 visitatori durante i tre giorni di punta. La festa dà vita alla città, non solo durante le parate ma anche attraverso varie attività legate al cibo e alle bevande. Questa perfetta orchestratura di eventi, affinata nel tempo ed esperienza, soddisfa costantemente le aspettative del pubblico, dei partecipanti e degli organizzatori. Alessandro Achenza, il direttore artistico storico della festa, introduce ogni anno un tema allegorico che diventa l'essenza della celebrazione. A partire dal 3 febbraio, i visitatori potranno godere della "Mostra Fotografica Storica del Carnevale" all'interno di esercizi commerciali. Questa mostra, in collaborazione con la Proloco Tempio Pausania e Vittorio Ruggero, presenta fotografie del passato e del presente, illustrando l'evoluzione di questa amata festa. Lu Carrasciali Timpiesu 2023 è organizzato dall'Associazione Carrasciali, dall'Associazione Carrascialai Timpiesi, dall'Associazione Turistica Proloco, da Zema Bike, dalla Cooperativa Sociale TS, dalle classi '79 e '75, dal Liceo Artistico e Musicale De Andrè, dal Liceo G.M. Dettori, dalle Grafiche Essegi, da Ad Maiora Aps e gode del supporto del Ministero della Cultura per i Carnevali Storici, della Regione Autonoma della Sardegna, dell'Assessorato al Turismo Sardegna Isola senza fine e della Fondazione di Sardegna, sotto l'egida del Comune di Tempio Pausania.

Dal 8 al 13 febbraio 2024, Tempio Pausania si animerà con la vibrante ed affascinante festa di Carrasciali Timpiesu. Questa celebrazione annuale è una testimonianza della creatività, dell'abilità artigianale e delle ricche tradizioni del popolo di Tempio Pausania. Al centro delle festività si trovano i magnifici carri allegorici, amorevolmente realizzati dai "carrascialai", artigiani che modellano abilmente la carta pesta in volti, figure, espressioni e rappresentazioni allegoriche. Quest'anno, otto di questi carri gareggeranno per il prestigioso titolo di carro vincitore.