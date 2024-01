L'agricoltura alternativa di Villaperuccio: 21enne coltiva marijuana in soffitta

Una scelta di carriera che, purtroppo per lui, non ha incontrato il favore delle autorità locali. I carabinieri della Compagnia di Iglesias, in un'intervento che probabilmente non rientrava nei classici controlli agroalimentari, hanno sequestrato un chilo di marijuana già pronta per il mercato, insieme a tutto l'occorrente per coltivare e confezionare questa "erba speciale".





Si può dire che il giovane abbia mostrato un certo talento nel green thumb (pollice vere), ma forse non ha considerato a fondo le implicazioni legali della sua scelta botanica. Adesso il nostro aspirante agronomo si trova agli arresti domiciliari, in attesa di un processo che probabilmente lo vedrà confrontarsi con una realtà meno verde e più grigia.





Questo caso a Villaperuccio ci ricorda che, nonostante la creatività e l'innovazione possano essere elementi chiave in ogni attività, ci sono dei limiti che non possono essere superati, specialmente quelli previsti dal codice penale. In conclusione, la storia di questo 21enne potrebbe essere vista come un esempio di imprenditorialità mal indirizzata o come un racconto di ambizioni sbagliate. Quel che è certo è che, nel campo dell'agricoltura come in quello delle scelte di vita, è sempre meglio rimanere nei confini della legalità.

A Villaperuccio, un giovane agricoltore del XXI secolo ha deciso di diversificare le colture, puntando su un prodotto alquanto... particolare. Trasformando la soffitta di casa in una serra, questo 21enne ha dato vita a un'impresa agricola molto personale, dedicandosi alla coltivazione di marijuana.