Sant'Antioco: Affari loschi nel mondo dei frutti di mare

Un'improvvisata attività commerciale che si è rivelata più infruttuosa che lucrativa, grazie all'intervento del Corpo Forestale della Base Navale di Sant’Antioco. Durante un servizio di vigilanza, una pattuglia del Corpo Forestale ha eseguito un controllo di routine su un furgone intento alla vendita itinerante di pesci e molluschi. Il commerciante, evidentemente convinto che l'essere privo di regolare licenza e dei documenti necessari per dimostrare la tracciabilità del prodotto fosse un mero dettaglio, è stato prontamente sanzionato con una multa di 1500 euro. L'intero lotto di prodotti ittici, circa 30 Kg di varia natura, è stato sequestrato.





Ma la vicenda non si conclude qui. Il Servizio Veterinario della ASL 7 di Carbonia, dopo un accurato controllo, ha decretato che il malcapitato lotto non era idoneo al consumo. Quindi, anziché finire sulle tavole degli ignari consumatori, questi frutti del mare sono destinati a una fine meno gloriosa: la distruzione. Questa vicenda è un monito per commercianti un po' troppo avventati e per i consumatori. Il Corpo Forestale, infatti, ricorda ai cittadini l'importanza di verificare sempre la provenienza degli alimenti, specialmente quelli venduti fuori dai canali commerciali ufficiali. In fondo, meglio un piatto in meno che un malanno in più. In sintesi, la storia del commerciante di Sant'Antioco ci racconta di come, nel tentativo di guadagnare qualcosa evitando la burocrazia, si possa finire per perdere molto di più. Un avventuriero dei mari moderno che, invece di navigare verso tesori nascosti, si è arenato sulle secche della legge.

A Sant'Antioco, un commerciante sessantenne si è cimentato nell'arte del commercio ittico, ma senza rispettare quelle noiose formalità come le licenze e la tracciabilità dei prodotti.