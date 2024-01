L'Amministrazione Conoci fa il restyling all'agro algherese

Strade, ponti e attraversamenti stanno ricevendo un'attenzione particolare, con lavori che procedono secondo la tabella di marcia stabilita. Il progetto, che ha preso il via lo scorso autunno, prevede un investimento complessivo di circa tre milioni di euro, provenienti dai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).





Questo impegno finanziario mira a migliorare significativamente la qualità delle infrastrutture in località come Mamuntanas, Tanca Farrà, Santa Maria la Palma e Sa Segada. A ciò si aggiungono due milioni di euro di fondi regionali dedicati alla messa in sicurezza dei quaranta chilometri di canali della bonifica. L'opera, che ha già raggiunto la metà del suo percorso, comprende la realizzazione di nuovi attraversamenti sul Rio Barca e sulla strada di Mamuntanas, oltre agli interventi programmati sulla Strada vicinale Don Peppino e Ungias.





Qui, oltre alle operazioni di sfalcio e pulizia, sono previsti scavi per le cunette laterali, la stesura del tappetino e l'installazione di segnaletica orizzontale, finora assente. In totale, sono ben 11 i lotti interessati dai lavori, una testimonianza dell'ampiezza e della profondità dell'intervento in corso.





Il restyling dell'Agro algherese rappresenta un esempio di come un intervento ben pianificato e adeguatamente finanziato possa trasformare significativamente la qualità della vita e delle infrastrutture in una comunità. Questi lavori non solo migliorano l'aspetto fisico dell'area, ma contribuiscono anche alla sicurezza e al benessere dei suoi abitanti.

L'agro algherese è teatro di un'operazione di restyling generale senza precedenti, un progetto ambizioso guidato dall'amministrazione Conoci, che sta portando una ventata di rinnovamento in questa zona.