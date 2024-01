La tenacia della Polizia Locale: Arrestato uomo ricercato a Sassari

Questo individuo, di origine straniera, era ricercato per maltrattamenti in famiglia e per tre denunce in un solo anno per lesioni personali, sostituzione di persona e falsa attestazione della propria identità. Utilizzava diversi alias per eludere la legge, ma la sua vera identità era stata sempre confermata dalle impronte digitali. Dopo essere stato fermato e portato al Comando per il foto-segnalamento, è stata confermata la sua identità e il fatto che su di lui pendeva un ordine di carcerazione da oltre due mesi.





Gli adempimenti di rito hanno portato al suo trasferimento nel carcere di Bancali. Nei suoi confronti pendeva un ordine di arresto e di traduzione in carcere emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Oristano, con una pena da scontare di anni 6 e mesi 7 per i numerosi reati commessi. L'arresto di questo uomo sottolinea l'importanza del lavoro quotidiano degli agenti della Polizia locale di Sassari, che con le loro attività di vigilanza contribuiscono in modo significativo alla sicurezza della città. La loro presenza costante sul territorio, sia con pattuglie che agenti in borghese, si rivela un presidio fondamentale per la popolazione.





L'azione della Polizia locale di Sassari rappresenta un esempio di dedizione e professionalità, dimostrando che l'impegno costante e l'attenzione ai dettagli sono strumenti cruciali nella lotta contro la criminalità e per il mantenimento dell'ordine pubblico.

A Sassari, un uomo di 47 anni, ricercato da mesi per una serie di reati gravi, è finalmente finito nelle mani della giustizia, grazie alla prontezza e all'efficacia della Polizia locale. Gli agenti, durante un normale controllo in piazza d’Italia, hanno riconosciuto l'uomo grazie a una cicatrice sullo zigomo, sotto l’occhio destro. Un piccolo dettaglio che ha permesso di mettere fine a una lunga caccia.