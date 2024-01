Alghero: Un sostegno concreto alle famiglie per l'estate dei bambini - Il Comune raddoppia le risorse per i campi estivi





Quest'anno, grazie al raddoppio della somma inizialmente prevista dal Dipartimento della Famiglia, il Comune ha potuto incrementare significativamente il bilancio per promuovere le attività sportive dei giovanissimi, con una particolare attenzione ai bambini dai 4 ai 6 anni. Una scelta che mette in luce l'importanza attribuita dall'Amministrazione comunale guidata dal sindaco Mario Conoci allo sviluppo fisico e mentale dei più piccoli, nonché alla qualità del tempo libero durante i mesi estivi. Dagli uffici dei Servizi Sociali si apprende che la procedura per il rimborso delle spese è già in atto, con l'accredito diretto sul conto corrente delle famiglie che hanno partecipato all'avviso pubblico lo scorso dicembre.





Questo rimborso, che ammonta mediamente al 30% dei costi sostenuti, calcolato in base all'ISEE, rappresenta un aiuto concreto per molte famiglie algheresi che affrontano spese notevoli durante l'estate. L'iniziativa non si limita solo a un sostegno economico, ma ha anche l'obiettivo di promuovere e incentivare la pratica sportiva tra i giovani.





Una politica che vede nello sport non solo un'attività ricreativa, ma anche un importante strumento di crescita, socializzazione e benessere fisico per i bambini. L'azione dell'Amministrazione di Alghero rappresenta un esempio positivo di come un Ente locale possa intervenire in modo efficace per supportare le famiglie e contribuire allo sviluppo sano e felice dei più piccoli, soprattutto in un periodo cruciale come quello estivo. Un impegno che dimostra sensibilità e attenzione verso le esigenze dei cittadini e delle nuove generazioni.

Ad Alghero, l'Amministrazione comunale ha preso un'iniziativa lodevole per sostenere le famiglie durante il periodo estivo, decidendo di raddoppiare le risorse destinate ai centri estivi per i minori. Un gesto di responsabilità sociale che merita di essere riconosciuto, considerando che ben 483 famiglie saranno beneficiarie di questa misura.