L'addio al campione: L'omelia dell'Arcivescovo per Gigi Riva

Le sue parole hanno rievocato l'immagine vivida di Riva, il suo spirito indomito sul campo, la sua esultanza con le lunghe braccia al cielo - un gesto che è divenuto simbolo di una carriera eccezionale e di una vita vissuta con intensità. "Sono molte le immagini di questi giorni che celebrano la bellezza e la potenza di Riva, la sua esultanza con le lunghe braccia al cielo". Con queste parole, l'Arcivescovo ha evocato le gesta atletiche di Riva, ma anche il suo viaggio umano, suggerendo un'immagine di gioia e celebrazione che trascende la vita terrena: "Corri di nuovo e tieni ancora alte le tue braccia al cielo, corri e guarda in alto, in cielo con i tuoi genitori e la tua amata sorella".





In questa cerimonia di commiato, le parole dell'Arcivescovo Baturi hanno reso omaggio non solo all'atleta, ma all'uomo Gigi Riva, sottolineando come la sua eredità vada ben oltre i confini del campo di calcio. Un addio toccante, un saluto a un uomo che ha saputo ispirare generazioni e che continuerà a vivere nei ricordi di chi l'ha amato e ammirato.

Nel cuore pulsante di Cagliari, tra le voci di una folla commossa, risuona l'omelia dell'Arcivescovo Giuseppe Baturi ai funerali di Gigi Riva, un'icona non solo del calcio, ma anche di umanità e passione. "Lo sport come vita, arte, disciplina, passione condivisa, che non si può comprare. Lo sport è gioia, dono del Creatore: tutto questo si celebra in Gigi Riva, i meriti sportivi e la grandezza dell'uomo, non sorprende la presenza oggi di tanti amici e ammiratori". Con parole che toccano le corde dell'anima e del ricordo, l'Arcivescovo ha dipinto un ritratto di Riva non solo come un calciatore straordinario, ma come un uomo vero, un esempio di come lo sport possa elevare lo spirito e unire le persone.