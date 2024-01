Paolo Truzzu e la rivoluzione urbana di Cagliari: Sicurezza e sostenibilità in primo piano

Questo aumento, secondo Truzzu, non è il frutto di una visione ideologica, ma piuttosto di un approccio razionale e complessivo, come sottolineato nelle sue parole: "Il nostro è stato un approccio complessivo e di buon senso, certamente non ideologico, finalizzato a sicurezza e sostenibilità". Una dichiarazione che evidenzia una visione amministrativa che pone al centro la qualità della vita urbana e la sicurezza dei cittadini.





Truzzu prosegue sottolineando gli investimenti in mobilità elettrica e il rinnovo della flotta dei bus, elementi chiave di una politica che mira a rendere i trasporti pubblici più attraenti e funzionali: "Abbiamo inoltre investito in mobilità elettrica rinnovando praticamente tutta la flotta dei bus del Ctm". Questo aspetto rivela un'attenzione particolare alle esigenze di mobilità moderna e sostenibile. Inoltre, il sindaco fa riferimento ai lavori sui nuovi tratti di metro leggera, sottolineando il loro inserimento in un quadro più ampio di iniziative integrate: "Anche i lavori sui nuovi tratti di metro leggera, in capo alla Regione, fanno parte di un quadro complessivo di iniziative integrate che mirano a migliorare la vita quotidiana delle persone".





Qui Truzzu si presenta come un amministratore che guarda alla qualità della vita quotidiana e al benessere complessivo dei cittadini. In chiusura, Truzzu ribadisce il valore delle "zone 30" come strumento per una circolazione intelligente e sicura: "Queste aree permettono un'intelligente circolazione del traffico, sono miste e non impattano negativamente sulla vita concreta delle persone". Una visione che, secondo il sindaco, tiene conto delle diverse realtà urbane e cerca soluzioni su misura. Le parole di Paolo Truzzu delineano un'immagine di un sindaco attento alle dinamiche urbane e impegnato a realizzare una città più sicura, sostenibile e vivibile. Un approccio che, sebbene privo di clamore ideologico, mira a una trasformazione concreta e razionale del tessuto urbano di Cagliari.

