Un genio del crimine a Gesturi: Beccato per le bollette nei sacchi della spazzatura

Un'operazione pulita, se non fosse stato per l'acume investigativo dei carabinieri, che non hanno avuto bisogno di scomodare Sherlock Holmes per risalire al responsabile. Il nostro ecologista mancato, ora denunciato per violazione del codice dell'ambiente e abbandono di rifiuti speciali non pericolosi, ha lasciato nei sacchi neri circa 50 chili di rifiuti. Un bel carico, ma nulla che potesse impedire ai militari dell'Arma di fare un po' di "spazzatura archeologica" e scovare le prove del delitto.





Tra bollette e resti di pacchi ricevuti per corrispondenza, il quadro è diventato chiaro come il sole a mezzogiorno. Questa storia ha del paradossale: il nostro uomo, forse convinto di poter ingannare l'universo intero, si è visto sfuggire l'evidenza che i rifiuti, come i peccati, alla fine vengono sempre a galla.





Ora, dopo essere stato denunciato, dovrà riflettere sul fatto che a volte è meglio separarsi dai propri rifiuti con un po' più di cautela e rispetto per l'ambiente. In conclusione, il caso di Gesturi ci regala una lezione importante: non si possono nascondere le proprie tracce sotto un mucchio di spazzatura, specialmente se le tracce sono bollette con il proprio nome. Un racconto che, nella sua tragicomica realtà, ci ricorda che a volte i criminali più ingeniosi sono quelli che finiscono per inciampare nelle proprie scelte poco brillanti e poco ecologiche

A Gesturi, un 37enne ha dimostrato che a volte il confine tra genialità e follia è più sottile di un foglio di una bolletta. Sì, perché il nostro eroe ha pensato bene di liberarsi di due buste della spazzatura in una strada del paese, dimenticando però un dettaglio non da poco: nei sacchetti c'erano bollette e scontrini a suo nome.