Sardegna alle urne: Corsa contro il tempo per le liste elettorali - Ci sarebbero difficoltà a chiuderle

Ancora in bilico le sorti delle candidate outsider Maria Rosaria Randaccio e Lucia Chessa. La scena politica sarda si anima con la "carica dei sindaci", una mossa strategica di quasi tutte le forze politiche per conquistare voti attraverso volti familiari della gestione amministrativa locale. Ora tocca alla Corte d'Appello di Cagliari il compito di scrutare minuziosamente ogni lista, verificando requisiti e possibili irregolarità. Solo dopo questo esame, le candidature riceveranno l'approvazione ufficiale. Gli aspiranti governatori si presenteranno ufficialmente giovedì 25 gennaio, in un incontro che promette di essere ricco di suspense e strategie politiche.

Il battito frenetico degli orologi scandisce le ultime ore cruciali per le forze politiche sarde in vista delle regionali del 25 febbraio. È iniziato il conto alla rovescia per la presentazione delle liste nelle otto circoscrizioni elettorali dell'Isola, una corsa contro il tempo che vede coinvolti tribunali da Cagliari a Sassari. Nel centrosinistra, il campo largo sembra aver trovato una certa armonia: sia il PD che il M5S hanno già messo in fila i loro candidati, mentre Avs ha iniziato a presentare i propri elenchi per Cagliari, Medio Campidano e Sulcis, in procinto di completare l'opera. Progressisti, Psi e Orizzonte Comune non sono da meno, con liste che rispecchiano un misto di volti noti e amministratori locali. Invece, il centrodestra appare come un puzzle ancora incompleto. Forza Italia e l'Udc hanno già svelato le loro carte, e i Riformatori sono sulla linea del traguardo. Tuttavia, mancano ancora le figure chiave per Fdi, mentre la Lega e il Psd'Az sono avvolti in un silenzio carico di attesa. Anche Renato Soru, con la sua lista Progetto Sardegna, sta giocando le sue carte fino all'ultimo momento. Tra le fila degli indipendentisti, Liberu ha già schierato i suoi 58 consiglieri, mentre Vota Sardigna porta avanti l'unione di diverse anime indipendentiste.