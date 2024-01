Incendio doloso a Mogoro: Un ettaro in fiamme per vendetta agropastorale





Questo rapido intervento ha scongiurato danni ancora più gravi. L’uomo, ora sotto indagine, è stato notificato con l'avviso di conclusione delle indagini preliminari e l'avviso di garanzia, su disposizione della Procura della Repubblica di Oristano. Se riconosciuto colpevole, rischia una pena detentiva che va dai tre ai sette anni, un castigo severo ma giustificato dalla gravità del suo gesto. Questo episodio mette in luce l'aspetto più oscuro e pericoloso dei conflitti nel mondo agropastorale. Non solo viene messa a rischio la vita delle persone e la sicurezza dei beni, ma si distrugge anche l'ambiente, patrimonio inestimabile di tutti.





La stagione della lotta attiva agli incendi può essere conclusa, ma il Corpo Forestale prosegue senza sosta il suo impegno nella prevenzione e nell'indagine. Questi sforzi sono essenziali per proteggere la terra e la comunità da questi atti di pura follia. In questa lotta, anche il contributo dei cittadini è fondamentale. Il numero verde 1515 resta un canale aperto per segnalazioni che possono aiutare a individuare i responsabili di questi crimini. Un impegno collettivo, quindi, per prevenire e contrastare un fenomeno che minaccia la nostra terra e la nostra comunità.

Nelle campagne di Mogoro, un incendio doloso ha divorato circa un ettaro di terra, tra vigneti, oliveti e macchia mediterranea. Il rogo, scoppiato la notte del 21 giugno in Località Trioi, si è rivelato essere l'apice di una faida agropastorale. Un quarantacinquenne del posto, mosso da conflitti irrisolti con i proprietari dei terreni, è stato individuato come il presunto responsabile di questo atto criminale. Le indagini condotte dal Corpo Forestale della Stazione di Marrubiu hanno ricostruito gli eventi di quella fatidica notte. Grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Ales e di alcuni cittadini, il fuoco è stato contenuto prima che potesse estendersi alla strada provinciale e al costone adiacente, una zona ricoperta da fitta macchia mediterranea.