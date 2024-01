Inganno e magia nera ad Oristano: La finta maga che spennava una anziana insieme al figlio

La squadra mobile della polizia locale, in un'operazione che si direbbe quasi degna di un romanzo di Agatha Christie, ha smascherato e denunciato i due responsabili di questa truffa aggravata. La coppia, laziale di origine ma oristanese d'adozione, ha tessuto una rete di inganni e false promesse, sfruttando la vulnerabilità e la solitudine della loro vittima. Sotto il coordinamento della Procura della Repubblica, gli investigatori hanno ricostruito un quadro inquietante. La maga e il figlio, in un crescendo di manipolazioni, hanno convinto l'anziana signora che lei e i suoi congiunti fossero vittime di malefici e sortilegi, necessitando di costosi rituali magici per la loro salvaguardia. Le indagini, condotte con la precisione di un orologiaio, hanno rivelato un modus operandi che avrebbe fatto invidia ai più abili illusionisti.





I due truffatori, avvalendosi della figura di un inesistente Padre Casimiro, organizzavano sedute spiritiche e complessi riti magici, a fronte di somme sempre più ingenti, naturalmente in contanti. La perquisizione della loro abitazione ha portato alla luce un vero e proprio tesoro di oggetti legati all'occulto: tarocchi, amuleti, candele, pozioni, polverine colorate e feticci vari. Una scenografia perfetta per un dramma di inganno e superstizione. Il primo atto di questa macabra rappresentazione è iniziato con una lettura di tarocchi, durante la quale la finta maga ha insinuato nella mente della sua vittima la presenza di oscuri malefici. Da qui, è stata tutta una scalata di richieste sempre più esose, giustificate da un presunto bisogno di affrontare spiriti sempre più potenti e maligni.





Oggi, con la conclusione delle indagini e il recupero di una parte del maltolto, si chiude un capitolo buio per la cittadina di Oristano. La vicenda della falsa maga e del suo complice non è solo una narrazione di avidità e inganno, ma anche un monito alla comunità: la necessità di proteggere i più vulnerabili dalle insidie dell'inganno e di ricordare che, nella realtà, non esistono incantesimi capaci di risolvere i problemi, ma solo l'intelligenza e la solidarietà umana.

Nelle quiete strade di Oristano, un'inquietante vicenda di truffa e superstizione ha recentemente turbato la tranquillità cittadina. Una storia che sembra uscita dalle pagine di un giallo moderno, con una sedicente maga e il suo complice figlio protagonisti di un inganno che ha fruttato loro la bellezza di 40.000 euro, sottratti a una anziana donna nella morsa della paura e della superstizione.