La corsa folle sulla Sassari-Olbia: Una sfida alla ragione e alla legge

Ma attenzione, non stiamo parlando di una pista professionale, bensì di una strada statale, dove la legge e il buon senso dovrebbero regnare sovrani. Nell'ultima settimana, la Polizia Stradale di Sassari ha dovuto affrontare un vero e proprio superlavoro, fronteggiando un assalto di velocità e sregolatezza che farebbe impallidire perfino i protagonisti di un film di Hollywood. Due berline, forse in preda a un delirio di onnipotenza motoristica, sono state sorprese a sfrecciare a 192 e 181 km/h, come se la vita fosse un videogioco senza conseguenze.





Ma non finisce qui. Il numero di patenti ritirate parla da solo: 12 in una sola settimana, con sospensioni che arrivano fino a un anno. Un vero e proprio record, ma di quelli che non si vorrebbero mai vedere. La ciliegina sulla torta di questa ridda di follie automobilistiche è stata la bravata di un conducente ubriaco, che con un tasso alcolemico quattro volte superiore al limite, ha pensato bene di trasformare la statale in una pista di biliardino, urtando due auto mentre procedeva contromano.





Gli agenti, non senza un certo sforzo, hanno messo fine a questo scempio, ritirando la patente al guidatore spericolato e sequestrando il mezzo.





Ma non basta. I controlli si sono estesi anche alle strade statali 291 Sassari-Alghero e 131 "Carlo Felice", perché a quanto pare, l'irresponsabilità non conosce limiti geografici. Questo è il ritratto di un'Italia che corre, ma nella direzione sbagliata. Dove la fretta e l'adrenalina prendono il posto della ragione, lasciando dietro di sé solo il rumore sordo dell'assurdità.





Un invito, quindi, a riflettere: la strada non è un ring, e la vita non è un gioco. Speriamo che questi episodi servano da monito, prima che sia troppo tardi.

In un mondo dove la pazienza è un'arte perduta e la velocità un debole surrogato di eccitazione, la strada Sassari-Olbia si è trasformata in un vero e proprio campo da gara per aspiranti piloti di Formula 1.