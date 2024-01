Cia Sardegna alza la voce: "Basta ritardi, le aziende agricole non possono più aspettare"

La denuncia della Cia Sardegna è un grido d'allarme che risuona con forza: l'inammissibile ritardo del Refresh da parte di Argea sta tenendo bloccati i pagamenti per centinaia di aziende agricole dell'isola. È un'accusa grave, che sottolinea la gravità di una situazione già di per sé critica: il mondo agricolo sardo è allo stremo, schiacciato dall'impennata dei costi delle materie prime, dai conflitti armati in Ucraina e nel Medio Oriente, dal rialzo dei tassi di interesse, e da condizioni climatiche avverse. In questo contesto, i pagamenti degli aiuti diventano non solo necessari, ma vitali per la sopravvivenza delle imprese del comparto agricolo.





Il quadro che emerge è quello di un settore in crisi, dove gli agricoltori, già provati da mesi di attesa, vedono evaporare la liquidità necessaria a dare respiro alle loro attività. Gli ennesimi ritardi e incertezze dell'amministrazione regionale sono una beffa che si aggiunge al danno, con le aziende agricole sarde costrette a pagare il prezzo più alto di una situazione che si fa sempre più insostenibile. Gli uffici Caa della Cia, anche in questo scenario di emergenza, si stanno prodigando per offrire il supporto necessario agli organismi pagatori, con l'obiettivo di evitare l'esclusione di qualcuno dal circuito degli aiuti.





Ma ciò non è sufficiente: la Cia Sardegna sollecita gli enti preposti, Argea e Agea, affinché accelerino le pratiche relative al Refresh e sblocchino nell’immediato i pagamenti. In sintesi, la situazione che si sta vivendo in Sardegna è emblematica di un sistema che non riesce a stare al passo con le esigenze reali del settore agricolo. È un monito severo che richiama all'azione immediata: non è più tempo di ritardi e incertezze, ma di risposte concrete e tempestive. Le aziende agricole sarde non possono e non devono essere lasciate sole a fronteggiare le tempeste di questa crisi.

In un momento storico dove le crisi si sovrappongono in una spirale di difficoltà e incertezze, le aziende agricole sarde si trovano a fronteggiare un nemico insidioso e pernicioso: l'inefficienza burocratica.