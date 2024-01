Sardegna, l'economia in crisi: tra Inflazione e redditi in calo - Sempre più poveri nell'isola





Il recente report del Centro Studi della Cna Sardegna dipinge un quadro desolante: l'economia regionale avanza a passo di lumaca, con un Pil appena superiore a quello pre-pandemico, e le famiglie sarde, schiacciate da un potere d'acquisto sempre più esiguo, lamentano risorse scarse o insufficienti. Un terzo delle famiglie dell'isola, stando ai dati Istat, vive in questa condizione di precarietà economica, un dato che colloca la Sardegna tra le regioni più in difficoltà in Italia. I redditi reali, dopo un parziale recupero nel 2021, hanno subito un nuovo colpo nel 2022, diminuendo del -0,9%, una cifra ben più preoccupante della media nazionale. Questo significa che l'economia sarda inizia il 2023 con un salario complessivo inferiore del 2,1% rispetto all'anno pre-pandemico.





In termini pratici, parliamo di circa 1.800 euro in meno per ogni lavoratore dipendente, una perdita ben più grave rispetto a quella registrata a livello nazionale. Questa perdita di potere d'acquisto è ancora più evidente se si considerano i redditi pro-capite a valori reali: tra il 2022 e il 2019, il calo è stato del -5,7%, confrontato con una media nazionale del -2%. Ma se si sposta l'attenzione al 2010, il quadro diventa ancor più cupo: un calo dei redditi medi reali del -14%, più del doppio della media nazionale. La Sardegna si trova quindi a fronteggiare un rincaro dei prezzi al consumo tra i più elevati d'Italia: +6,7%, contro il +6,2% nazionale. E non finisce qui, perché le imprese artigiane hanno subito nel 2023 un aumento medio dei costi di produzione del +33,5%, con prospettive di ulteriori rialzi nel 2024.





Di fronte a questo scenario, Luigi Tomasi e Francesco Porcu, presidente e segretario regionale della Cna, sottolineano l'urgenza di agire per proteggere il potere d'acquisto dei consumatori e per sostenere la domanda aggregata. La competitività delle attività economiche sull'isola, soffocate dall'aumento dei costi produttivi, è una priorità che non può più essere ignorata. In sintesi, la Sardegna si trova a un bivio critico, dove le scelte politiche ed economiche dei prossimi mesi saranno decisive per il futuro dell'isola. Le famiglie e le imprese sarde, già messe a dura prova, attendono risposte concrete e soluzioni che possano invertire questa tendenza negativa. La sfida è ardua, ma la resilienza e la determinazione del popolo sardo potrebbero ancora una volta fare la differenza.

La Sardegna si trova a fronteggiare un nemico insidioso e pervasivo: l'inflazione. Questa, combinata con la stretta monetaria e l'incremento dei costi produttivi, ha messo in ginocchio l'economia isolana, più di quanto non abbia fatto altrove nel Belpaese. Il Pil regionale, con uno striminzito +0,4%, stenta a tenere il passo con il resto d'Italia, dove si prevede un +0,7%.