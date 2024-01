Contrabbando nel carcere di Badu 'e Carros: La beffa della droga e le mancanze del sistema penitenziario

Una beffa per la sicurezza carceraria, che evidenzia non solo l'astuzia dei detenuti nel bypassare i controlli, ma anche le criticità di un sistema che stenta a garantire la sicurezza e l'ordine. In questo scenario, il ruolo dei cani antidroga, come il labrador Zoi che ha fiutato la presenza della droga, diventa fondamentale. Ma è un dato allarmante che la prima perquisizione della Polizia penitenziaria abbia dato esito negativo e che solo l'intuizione del cane e il successivo controllo ai raggi X abbiano portato alla scoperta del traffico illecito. Il detenuto, ora denunciato e a rischio di perdere i benefici dei permessi premi, è solo la punta dell'iceberg di un fenomeno più ampio che affligge le carceri italiane. L'operazione antidroga che ha sequestrato 90 dosi di sostanze stupefacenti e denunciato varie persone dimostra che il problema del contrabbando in carcere è una realtà preoccupante.





Il segretario della Fns Cisl Sardegna, Giovanni Villa, ha giustamente sottolineato la necessità di implementare la pianta organica per migliorare la sicurezza interna ed esterna al carcere. È inaccettabile che una struttura penitenziaria, specialmente quella che ospita detenuti al 41-bis e con problemi psichiatrici, operi in condizioni di carenza di personale e senza un comandante in pianta stabile. Questo episodio di contrabbando in carcere è un campanello d'allarme che non può essere ignorato. Le istituzioni devono prendere atto delle mancanze e agire con decisione per garantire la sicurezza delle carceri. È un obbligo non solo nei confronti del personale penitenziario, ma anche nei confronti della società civile, che si aspetta un sistema carcerario efficace e sicuro. In conclusione, il caso di Badu 'e Carros è un monito severo: è tempo di rivedere e rafforzare il sistema penitenziario, in modo che episodi come questi diventino un'amara eccezione e non la regola.

L'episodio di contrabbando di droga nel carcere nuorese di Badu 'e Carros, dove un detenuto è rientrato da un permesso premio con ovuli di hashish e marijuana nello stomaco, è l'emblema di un sistema penitenziario che naviga in acque turbolente.