Folle inseguimento a Sassari: Quando la realtà supera la fantasia di un film d'azione di bassa lega

La fuga, che a tratti avrebbe potuto ispirare un regista in cerca di scene adrenaliniche, si è conclusa in maniera meno gloriosa: i due fuggiaschi, uno di 23 anni e l'altro minorenne, hanno trovato rifugio in un cespuglio di rovi, forse confidando in un'ispirazione bucolica per sottrarsi alla cattura. Ma, come in ogni sceneggiatura che si rispetti, gli eroi di questa commedia dell'assurdo sono stati prontamente scovati dalla Polizia.





Nel bagagliaio della loro 'auto da fuga', un arsenale che avrebbe fatto invidia a una compagnia di teatro grottesco: un piede di porco, cacciaviti, una tenaglia ed un tirapugni. Un kit di sopravvivenza urbana che lascia intuire intenti tutt'altro che pacifici, e che ha portato alla loro denuncia per resistenza e possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli.





Questa vicenda, più che un inseguimento, sembra una parodia involontaria delle aspirazioni criminali, dove l'audacia si scontra con la realtà in modo tragicomico. Ciò che rimane è un episodio che alterna momenti di pericolo reale a sprazzi di comicità involontaria. In fondo, questa fuga rocambolesca è la dimostrazione che, talvolta, la realtà riesce a essere più ironica e sorprendente di qualsiasi finzione, regalandoci storie che oscillano tra l'eroico e il ridicolo, il pericoloso e il patetico. Una lezione di vita, a suo modo, per due giovani che hanno scelto un'avventura degna di un romanzo picaresco, con un epilogo che forse non si aspettavano.

In una scena degna di un film d'azione di serie B, due giovani fuggitivi hanno tenuto banco per le strade di Sassari, trasformando la zona industriale di Predda Niedda in un set improvvisato per una rocambolesca fuga dalla Polizia Stradale. Un mancato alt che ha dato il via a un inseguimento di chilometri, con tanto di acrobazie automobilistiche, degne di un pessimo stuntman, che hanno messo a rischio l'incolumità degli agenti e degli ignari automobilisti.