Sanità in Sardegna: Promesse dimenticate e impegni ignorati

Queste misure, compatibili con il bilancio regionale, rappresenterebbero un sostegno significativo per molte persone e famiglie. Tuttavia, secondo Agus, queste promesse si sono rivelate vuote. "Sembrava quasi una cosa seria e invece si trattava solo di (pessima) campagna elettorale", afferma con un misto di indignazione e delusione. L'impegno preso dalla Commissione, avvenuto di fronte ai vertici delle principali associazioni di pazienti, non è stato seguito da azioni concrete.





Nella finanziaria discussa a dicembre, addirittura, è stato reso impossibile presentare emendamenti a causa di limitazioni temporali, lasciando le questioni sollevate dalle associazioni dei pazienti inascoltate e dimenticate. Il colpo finale sembra essere stato assestato con l'annuncio dell'ultimo atto della legislatura, fissato per il 23 gennaio. Agus denuncia che in questa seduta, che si concentrerà su istruzione e finanziamento di una squadra sportiva, non si parlerà delle spettanze dovute alle persone fragili, una "presa in giro nella presa in giro".





Di fronte a questa situazione, Agus e i Progressisti annunciano l'intenzione di presentare un progetto di legge ad hoc e rifiutano di discutere qualsiasi variazione di bilancio che non includa le modifiche normative promesse alle associazioni dei pazienti. Questa posizione di fermezza, sebbene tardiva, potrebbe essere l'ultima speranza per portare alla luce e risolvere un problema che ha a lungo afflitto il sistema sanitario regionale e, più in generale, la governance politica della Sardegna.

In una società dove la salute è un diritto fondamentale, le recenti dichiarazioni di Francesco Agus, esponente del partito dei Progressisti, gettano un'ombra preoccupante sul sistema sanitario sardo. Durante l'ultima riunione della Commissione sanità, erano stati presi due impegni cruciali: l'adeguamento delle spettanze dei pazienti talassemici e oncologici alle stesse condizioni previste per altre categorie, e il miglioramento delle condizioni di trattamento e sostegno per le persone sottoposte al trapianto di organi.