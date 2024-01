Confagricoltura Sardegna in marcia verso le regionali: Tour nei territori per "Coltivare il Futuro"

Un piano ambizioso che mira a un ammodernamento non più procrastinabile delle aziende agricole, e a riforme e azioni rapide da parte della politica regionale, in sinergia con quella nazionale ed europea. Gli incontri, dedicati a agricoltori, politici, associazioni di categoria, ordini professionali, sindacati e tutti coloro che ogni giorno lavorano a stretto contatto con il mondo delle campagne, saranno l'occasione per discutere proposte fattibili e realizzabili. Un programma che punta a innovare il modo di pensare l’agricoltura, affrontando tematiche come la Politica agricola, le filiere, la governance istituzionale, la formazione, il ricambio generazionale nelle imprese, il credito, l’ambiente, il territorio, le comunità rurali, la gestione del patrimonio forestale, il cambiamento climatico e la gestione del rischio. Il primo appuntamento è fissato per il 22 febbraio a Oristano, seguito da incontri a Nuoro, Sassari e Cagliari, dove interverranno figure chiave di Confagricoltura e moderatori di spicco.





Un momento cruciale sarà l'incontro a Cagliari, con la partecipazione del presidente nazionale di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, e la presenza dei candidati alla presidenza della Regione Sardegna, ai quali sarà chiesto di esprimere la loro visione sul futuro del comparto agricolo. Questa iniziativa di Confagricoltura Sardegna non è solo un tour informativo, ma una vera e propria dichiarazione di intenti, un appello alla politica perché si faccia carico delle esigenze di un settore vitale per l'economia dell'isola. Una sfida lanciata ai futuri governanti della Sardegna, un invito a considerare l'agricoltura non come un settore marginale, ma come una risorsa fondamentale per il futuro dell'isola. In un momento in cui la politica sembra troppo spesso distratta da giochi di potere e da sterili dibattiti, Confagricoltura Sardegna cerca di riportare l'attenzione su temi concreti e su una visione di sviluppo che possa realmente fare la differenza. Resta da vedere se e come i candidati e i partiti sapranno raccogliere questa sfida, trasformando le proposte di Confagricoltura in politiche efficaci per il bene dell'agricoltura e dell'intera Sardegna.

In un quadro politico sempre più frammentato, dove la retorica spesso soffoca la sostanza, Confagricoltura Sardegna lancia un'iniziativa che suona come una marcia verso le prossime elezioni regionali del 25 febbraio. Un tour che prende il nome di “Coltiviamo il futuro della Sardegna”, quattro tappe per dare voce e forma a un comparto agricolo che chiede a gran voce di essere rilanciato nel medio e lungo periodo. Il primo cittadino Gianni Addis ha aperto la conferenza stampa, enfatizzando come l'obiettivo sia quello di presentarsi "con tutte le carte in regola" per l'inserimento dei Carnevali Storici dei carri di cartapesta nella lista del patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO.