Elicottero della Guardia Costiera in Azione: Salvataggio drammatico in mare

Un passeggero della nave da crociera "COSTA SMERALDA" è stato colpito da un malore acuto, un problema cardiaco che non ammetteva indugi. La sala operativa della Guardia Costiera di Cagliari ha ricevuto la segnalazione alle ore 06.00. Senza perdere tempo, è stata organizzata un'operazione di evacuazione medica, che ha visto l'impiego di un elicottero SAR della 4^ Sezione elicotteri Guardia Costiera di Decimomannu e della motovedetta di Circomare Sant’Antioco M/V CP 812.





In un mare che non conosce pause, l'elicottero, un velivolo specializzato in operazioni di ricerca in mare, si è alzato in volo, equipaggiato con le più sofisticate apparecchiature per affrontare una situazione così critica. Intanto, la nave da crociera è stata fatta avvicinare alla costa per ridurre i tempi di intervento. Il recupero del passeggero è stato un momento di tensione e abilità, una prova della professionalità e del coraggio degli uomini della Guardia Costiera. Una volta recuperato, il passeggero è stato trasportato d'urgenza all'ospedale SIRAI di Carbonia, dove è stato affidato alle cure del personale medico.





La nave da crociera, dopo il salvataggio, ha ripreso la navigazione verso Palermo. Questo salvataggio, svolto in condizioni operative complesse, si è concluso con il ritorno dell'elicottero alla base di Decimomannu. Un episodio che testimonia l'efficienza e la preparazione delle forze di soccorso italiane, pronte a intervenire in situazioni di emergenza in mare. La Guardia Costiera, con il suo impegno incessante, si conferma un baluardo di sicurezza e protezione per chi naviga nelle acque italiane. Un impegno che va al di là del semplice dovere, diventando una missione per salvare vite umane, spesso in condizioni estreme e contro il tempo. Un episodio che ricorda a tutti noi l'importanza della sicurezza in mare e il valore inestimabile del lavoro svolto da questi uomini e donne coraggiosi.

