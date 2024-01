La differenziata ad Alghero: Mito da sfatare e orgoglio cittadino

È emerso che, sul territorio comunale, si riesce a recuperare circa il 72% del totale dei rifiuti prodotti, tra cui vetro, carta, plastica, legno, ferro e umido. Ma quanto sono diligenti gli abitanti di Alghero nella separazione dei rifiuti? Una recente indagine merceologica, effettuata lo scorso dicembre 2023, getta luce su questa questione.





Il 15 dicembre, ad esempio, è stato analizzato un carico parziale di "umido" che ammontava a circa 131,9kg. Sorprendentemente, il 94,4% (124,5kg) di questo era effettivamente compostabile, mentre solo una minima parte, il 5,6%, era costituita da materiali non compostabili. I dettagli sono ancora più rivelatori: la maggior parte dell'umido compostabile proveniva da scarti di cucine e mense, seguito da sacchetti di conferimento compostabili e piccole quantità di bioplastiche e carta. Il 5,6% non compostabile includeva, invece, plastica, sacchetti non compostabili, metalli, pannolini e altre tipologie merceologiche.





Questi dati non solo smontano le voci di chi dubita dell'efficacia della differenziata, ma rafforzano anche il senso di comunità e la consapevolezza ecologica degli algheresi. È interessante notare, per esempio, che nell'umido è stato trovato l'1,94% di pannolini, un dato che sottolinea la necessità di sfruttare appieno il servizio specifico di ritiro dei pannolini offerto dal servizio d'igiene urbana della città.





L'assessorato all'Ambiente di Alghero esprime soddisfazione per questi risultati, che dimostrano come l'impegno collettivo nella corretta differenziazione dei rifiuti contribuisca concretamente a un ciclo di riciclaggio virtuoso e responsabile. Un esempio che dovrebbe ispirare altre comunità e sfatare definitivamente i miti che circondano la raccolta differenziata. In una società che si interroga sempre più sul proprio impatto ambientale, Alghero emerge come un modello di buone pratiche, mostrando che ogni gesto, anche il più semplice, può fare la differenza.

Le vie di Alghero raccontano una storia diversa da quella che alcune leggende metropolitane vorrebbero far credere. Quella storia, che "la differenziata non serve a nulla, perché tutto finisce insieme", non trova alcun riscontro nella realtà. Anzi, ad Alghero il ciclo dei rifiuti si rivela un esempio di efficienza e responsabilità ambientale.