Proposta di legge sul contributo di sbarco: Una soluzione ignorata al problema della tassa di soggiorno

Si tratta di un'idea che non solo semplificherebbe la vita agli operatori del settore, ma allargherebbe la base imponibile includendo anche chi possiede una seconda casa in Sardegna o affitta abitazioni in nero. L'approccio proposto sembra gettare un ponte tra la necessità di finanziare servizi e miglioramenti infrastrutturali e il desiderio di un'esperienza turistica più piacevole e meno onerosa. Con i fondi raccolti tramite il contributo di sbarco, si potrebbero finanziare iniziative volte a migliorare l'offerta turistica, non solo lungo le coste, ma anche nelle zone interne, contribuendo a prolungare la stagione turistica e, di conseguenza, a incrementare i benefici economici per l'isola.





Eppure, come accade spesso nelle arene politiche, la proposta non ha trovato la strada dell'aula per l'approvazione definitiva, osteggiata da pochi ma sostenuta da molti. Una vicenda che sembra riflettere quel tipico atteggiamento italico, dove le buone idee spesso soccombono sotto il peso di interessi particolari o di miopie politiche. Il promotore della legge, tuttavia, non perde la speranza: il suo auspicio è che il prossimo Consiglio regionale possa discutere e approvare in tempi rapidi questo provvedimento, riconosciuto come utile e giusto. Si tratta di un appello al buon senso, alla razionalità e all'efficienza, in un contesto che troppo spesso sembra dimenticarne l'esistenza. Resta da vedere se la voce della ragione riuscirà a farsi strada attraverso il groviglio di interessi e retorica che troppo spesso caratterizza il dibattito politico sull'isola.

In una Sardegna che si dibatte tra la necessità di rinvigorire il proprio settore turistico e il rispetto delle esigenze locali, le recenti polemiche sulla tassa di soggiorno avrebbero potuto trovare una soluzione più equa ed efficiente, se solo il Consiglio regionale avesse prestato orecchio alla proposta di legge sull’istituzione del contributo di sbarco. Il primo firmatario del provvedimento, con un approccio che sconfina nella chiarezza cristallina, sostiene che tale proposta avrebbe sostituito l'odiata tassa di soggiorno, portando benefici a tutti: Comuni, strutture ricettive, turisti. Il nocciolo della questione risiede in un contributo di scopo, da pagarsi all'atto dell'acquisto del biglietto aereo o della nave, liberando così alberghi e strutture extra alberghiere dall'ingrato compito di riscuotere una tassa che non rimane nelle loro mani, ma viene riversata nei forzieri comunali.