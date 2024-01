Operazione anti-bancarotta a Quartu Sant’Elena: Arresti e perquisizioni tra le righe della legalità

A quanto pare, l'uomo avrebbe guidato la sua società non tanto per il benessere aziendale, ma per il proprio tornaconto personale, realizzando la sottrazione di beni attraverso l'alienazione della proprietà di un'altra società, tra il 2019 e il 2020. Questa seconda società, di cui l'imprenditore era proprietario, ha recentemente completato la costruzione di un complesso immobiliare di lusso, vendendo ville e appartamenti a prezzi astronomici, svariate centinaia di migliaia di euro l'uno. E mentre questi palazzi di lusso crescevano verso il cielo, la società principale dell'imprenditore affondava in un mare di debiti, oltre 3 milioni di euro, con oltre un milione di danni all'Erario.





In questo scenario, i Carabinieri e la Guardia di Finanza hanno agito nel pieno rispetto dei diritti delle persone indagate e della presunzione di innocenza. Tuttavia, le indagini condotte mettono in luce un quadro preoccupante di gestione aziendale, dove l'interesse personale sembra aver preso il sopravvento sul buon senso e sulla legalità. Ora, mentre l'indagine continua, la comunità di Quartu Sant'Elena assiste al dispiegarsi di una vicenda che ha tutto il sapore di un thriller economico, con un'attenzione particolare al rispetto delle procedure legali e della giustizia. Un monito per chi crede di poter danzare sull'orlo dell'illecito senza cadere: prima o poi, la legge bussa alla porta.

Quando la legge si mette in moto, non ci sono sorprese che tengano. Ecco quindi che a Quartu Sant'Elena, un imprenditore locale si è trovato al centro di un'operazione congiunta dei Carabinieri della Sezione di P.G. della Procura della Repubblica di Cagliari e dei militari del Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza, supportati dai Carabinieri della Compagnia di Quartu e dall’unità cinofila dei Baschi Verdi. Il motivo? Un'accusa di bancarotta fraudolenta che pesa come un macigno. Il blitz di questa mattina, frutto di un lavoro certosino e di una collaborazione stretta tra le forze dell'ordine, ha portato all'emissione di un provvedimento di arresti domiciliari con braccialetto elettronico, una misura cautelare che pende sul capo dell'imprenditore come una spada di Damocle.