Furto notturno assurdo a Cagliari: Ruba un divano e viene fermato dai carabinieri

Una figura che, nel suo tragicomico tentativo di trasporto, sembra uscita da un film di altri tempi, dove il bizzarro si intreccia con la realtà. La mattina seguente, il responsabile del centro commerciale Maury’s ha scoperto la scomparsa del divano dall’esposizione e non ha esitato a sporgere denuncia. L'epilogo di questa insolita vicenda si è concretizzato con la segnalazione all'autorità giudiziaria del giovane, che ora dovrà rispondere dell'accusa di furto aggravato. Questo episodio, che potrebbe sembrare una piccola macchia nella tranquillità notturna della città, pone in luce una realtà più complessa, quella di una gioventù che, persa tra disoccupazione e mancanza di punti di riferimento, si trova a compiere gesti estremi, quasi surreali.





Il divano, intanto, è ritornato al suo posto, come se nulla fosse accaduto, ma la storia di questo furto notturno resterà impressa come un piccolo aneddoto tragicomico nelle cronache di Cagliari. Un furto che, più che per il suo valore materiale, rimarrà nella memoria per la sua assurdità e per la disperata comicità del suo autore.

Nella quiete della notte di Cagliari, una scena degna di una commedia all'italiana si è svolta sotto gli occhi increduli dei carabinieri: un giovane, intento in un'impresa che rasenta il grottesco, è stato sorpreso a trasportare a piedi un divano da giardino lungo viale Monastir. Erano le 2 di notte, e l'uomo, evidentemente stanco, si era persino concesso una pausa sedendosi sul bottino del suo insolito furto. Il protagonista di questa vicenda notturna è un 32enne originario di Tempio Pausania, disoccupato e senza fissa dimora, un volto già noto alle forze dell'ordine.