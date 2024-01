Cappellacci e la verità sui disturbi alimentari: Oltre la mistificazione politica

Un invito, quello di Cappellacci, a mettere da parte la propaganda e a unire le forze, anche con l'opposizione, per concentrarsi sulle azioni concrete. Ma l'accusa più dura arriva quando parla di coloro che tentano di dipingere il governo come il 'nemico di chi soffre': una maschera che, secondo Cappellacci, non appartiene a chi sta al potere, e che si scontrerà inevitabilmente con la realtà dei fatti. Una critica acuta a chi, nella sua visione, confonde la politica con l'arte della mistificazione, giocando con falsi allarmismi sulla pelle di chi vive quotidianamente la sofferenza.





Nelle parole di Cappellacci, si percepisce un chiaro dissenso verso un'opposizione che, a suo dire, si nutre di falsità e drammatizzazioni, dimenticando che al centro della politica dovrebbero esserci sempre e solo le persone e le loro reali necessità. Resta da vedere se questo appello alla concretezza e all'onestà politica troverà terreno fertile in un ambiente spesso cinico e calcolatore come quello del Parlamento italiano.

In un mondo politico dove spesso prevale la retorica, le parole di Ugo Cappellacci, Presidente della Commissione Affari Sociali e Salute della Camera, suonano come una sveglia che squarcia il silenzio della notte. "Altro che disimpegno, c’è una volontà politica forte per rilanciare il fondo per i disturbi alimentari," afferma con decisione, sfidando chi, nel gioco politico, preferisce la mistificazione alla realtà dei fatti. E come dimenticare quell'adagio, tanto caro ai sinistri, che una bugia ripetuta diventi verità? Cappellacci smaschera questa pratica, promettendo che i fatti concreti dimostreranno l'effettivo impegno del Governo e della maggioranza in merito ai disturbi alimentari.