Da Silvio Lai voce del PD un grido di aiuto: Emendamento per salvare il fondo contro Anoressia e Bulimia

In un gesto che potrebbe sembrare una mossa cavalleresca in un mare di mediocrità politica, il deputato del PD sottolinea l'importanza di un fondo di 25 milioni di euro, destinato a combattere il flagello di anoressia e bulimia, malattie spesso dimenticate o sottovalutate. "Una scelta che era stata accolta favorevolmente da chi per anni aveva dovuto combattere da solo un grave fenomeno, cresciuto progressivamente ed in maniera preoccupante," continua Lai, ricordando gli sforzi del governo Draghi nel contrasto a questi disturbi.





Il taglio del fondo da parte dell'attuale governo, guidato da Giorgia Meloni, appare come un arretramento inaccettabile agli occhi dei rappresentanti delle associazioni dei pazienti e di chi, come Lai, crede ancora in un'impostazione politica attenta ai bisogni reali della popolazione. La perdita di 700 mila euro in Sardegna non è solo un numero, ma rappresenta un duro colpo a chi si trova in prima linea nella lotta contro i disturbi alimentari.





L'emendamento proposto da Lai è un tentativo di restituire dignità e sostegno a chi lotta ogni giorno contro queste patologie, un gesto che, seppur piccolo, potrebbe significare molto per chi si trova in difficoltà. "Confidiamo in un ripensamento da parte della maggioranza e in un voto unanime," conclude Lai, in una sorta di appello al senso di responsabilità che dovrebbe caratterizzare chi ha il destino di tanti nelle proprie mani. In un'epoca in cui la politica sembra sempre più lontana dai reali bisogni dei cittadini, iniziative come quella di Lai rappresentano una speranza, un piccolo faro di umanità in un mare di indifferenza. Resta da vedere se il richiamo alla solidarietà troverà ascolto in un Parlamento spesso sordo alle voci che non portano voti o consenso.

In un mondo che sembra sempre più incline a dimenticare gli ultimi, le parole di Silvio Lai, esponente del Partito Democratico, risuonano come un richiamo alla responsabilità sociale. "Non si possono lasciare sole le famiglie che vivono il problema dei disturbi dell’alimentazione e della nutrizione. Domani come gruppo PD alla Camera presenteremo un emendamento al mille proroghe per rifinanziare il fondo di istituito dal governo Draghi e cancellato dal Governo Meloni," dichiara Lai, mostrando un barlume di quella che un tempo era considerata coscienza politica.