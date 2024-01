Sassari: Sequestrate "Merci Pericolose" dalla polizia stradale - Trasporto illecito di batterie per auto

Le batterie per auto, a causa delle sostanze chimiche e dei materiali pericolosi che contengono, sono classificate come merci pericolose e richiedono specifiche misure di sicurezza durante il trasporto. Il conducente del furgone, un uomo di 38 anni residente a Sassari, è stato denunciato per aver trasportato queste merci senza le dovute autorizzazioni. Il mezzo impiegato, un normale furgoncino, non era idoneo per il trasporto di tali materiali, mettendo a rischio sia la sicurezza stradale che l'ambiente. Questo caso evidenzia l'importanza delle normative che regolano il trasporto di merci pericolose e la necessità di un controllo costante sulle strade per prevenire simili violazioni. La Polizia Stradale continua a prestare particolare attenzione al trasporto di rifiuti pericolosi, assicurandosi che vengano rispettate tutte le misure di sicurezza necessarie per proteggere sia gli utenti della strada che l'ambiente.

La Polizia Stradale di Sassari, durante i suoi controlli di routine sul trasporto merci, ha recentemente scoperto e sequestrato un carico di "merci pericolose": oltre un centinaio di batterie per auto, trasportate all'interno di un furgoncino non adeguato per questo tipo di carico. L'episodio, avvenuto pochi giorni fa, ha messo in luce la gravità del trasporto di materiali pericolosi senza le necessarie precauzioni e autorizzazioni.