Crisi in Sardegna: Saldi PAC a rischio e minaccia di proteste da parte del centro studi agricoli

Il 15 dicembre, una manifestazione di protesta era stata organizzata per sollevare il problema dei ritardi sui pagamenti dei fondi PAC. In quell'occasione, ci fu garantito che a fine gennaio sarebbero stati pagati i saldi. Tuttavia, ora emergono nuove problematiche che minacciano di infliggere un duro colpo alle aziende agricole dell'isola. Il Centro Studi Agricoli sottolinea che, a fine gennaio, sarebbero dovuti essere pagati circa 56 milioni di euro. Con le attuali anomalie, però, sembra che saranno pagati poco più di 20 milioni, un taglio del 60% dei premi dovuti. Questa situazione potrebbe portare al collasso e alla chiusura di migliaia di aziende agricole sarde. Inoltre, si pone l'interrogativo sulla gestione delle istruttorie delle domande dei premi PAC, affidate a LEONARDO SPA, con sede a Roma, anziché essere gestite localmente in Sardegna.





Il Centro Studi Agricoli chiede quindi alla Regione Sardegna di aggiornare le mappe dei territori, inserendo i pascoli cespugliati nelle PLT (Pascoli Locali Tradizionali) per evitare anomalie. In caso di ulteriori ritardi dei pagamenti PAC e di mancata soluzione delle problematiche entro il 30 gennaio, il Centro Studi Agricoli minaccia di organizzare proteste, compresa l'occupazione della sede dell'Assessorato Regionale all’Agricoltura e delle sedi territoriali dell’Organismo pagatore ARGEA OP. La situazione è tesa e le prossime ore saranno cruciali per determinare se la Regione Sardegna risponderà a queste preoccupazioni e garantirà il rispetto degli impegni presi, o se le aziende agricole sarde dovranno affrontare un futuro incerto e potenzialmente disastroso.

La Sardegna si trova di fronte a un potenziale disastro agricolo. Secondo informazioni raccolte dal Centro Studi Agricoli, direttamente da fonti riservate Romane, il pagamento dei saldi PAC della domanda PU 2023, previsti per fine gennaio, potrebbe non avvenire per oltre 10.000-15.000 aziende agricole sarde. La causa? Anomalie emerse a seguito di un refresh che hanno rivelato scostamenti di superficie tra quella dichiarata dagli agricoltori e quella rilevata dai rilievi satellitari. Tore Piana, Presidente del Centro Studi Agricoli, ha espresso profonda preoccupazione per questa situazione, definendola "ingiustificabile".