La Sardegna al Beer&Food Attraction di Rimini: Vetrina di Eccellenza per le Aziende Locali

L'edizione precedente ha visto la partecipazione di quasi 500 espositori da 20 paesi, rappresentando 600 marchi e attirando circa 34 mila visitatori professionali da 85 nazioni. La presenza della Sardegna in questo scenario internazionale è strategica. L'obiettivo dell’assessorato dell’agricoltura, tramite la partecipazione delle aziende sarde, è quello di valorizzare le produzioni regionali, con un occhio di riguardo alla qualità e alla territorialità. Verranno selezionate 20 aziende locali, a cui sarà assegnato uno spazio espositivo nell'area collettiva organizzata dalla Regione Sardegna. L'Agenzia Laore si occuperà dell'acquisizione degli stand, dell'allestimento e dei servizi connessi, oltre alla quota di iscrizione. Le aziende, d'altro canto, dovranno coprire le spese per trasferimenti, vitto, alloggio e per l'invio e il ritiro dei prodotti, oltre alla gestione e promozione del proprio spazio espositivo. Questa iniziativa è rivolta alle piccole e medie imprese del settore con sede operativa in Sardegna.





Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro le ore 12 del 24 gennaio 2024. La partecipazione a questo evento è una grande opportunità per le imprese sarde di proiettarsi su un palcoscenico internazionale, mostrando il meglio delle loro produzioni e delle loro innovazioni nel campo delle bevande e della gastronomia. Il Beer&Food Attraction non è solo una vetrina commerciale, ma anche un luogo di incontro e di scambio di idee, dove professionisti del settore possono condividere esperienze, creare nuove collaborazioni e ispirarsi a nuove tendenze e opportunità di mercato.

Cagliari, 16 gennaio 2024 - L'Assessorato dell'Agricoltura della Regione Sardegna, in collaborazione con l'Agenzia Laore, si prepara a partecipare al prestigioso evento Beer&Food Attraction a Rimini. Questa fiera, in programma dal 18 al 20 febbraio 2024, è un appuntamento cruciale per le aziende e i brand di eccellenza nell'universo della birra, oltre che per l'intero mondo delle bevande, dalle acque agli spirits, passando per soft e energy drink. Coincidendo con la 13a edizione dell’International Horeca Meeting, organizzato da Italgrob, Beer&Food Attraction rappresenta un'occasione unica per cogliere le ultime tendenze e evoluzioni del settore.