Aggressione alla Cava Maffei: Sospese le attività e dipendenti in cassa integrazione

Nel frattempo, la solidarietà è giunta dal presidente di Confindustria della Sardegna Centrale, Giovanni Bitti, che ha espresso la massima condanna per l'aggressione subita dall'impresa associata. Bitti sottolinea come questo evento non sia solo un danno per l'azienda colpita, ma rappresenti un segnale negativo per l'intera comunità, contribuendo a creare un clima di tensione e incertezza in un periodo già difficile per l'att ività imprenditoriale e per l'economia locale. Questo grave atto intimidatorio, oltre a violare i principi di legalità e buon senso, incide pesantemente sull'economia della zona, fermando un'attività produttiva fondamentale per la comunità. La decisione di mettere in cassa integrazione il personale è una misura dolorosa, ma necessaria, frutto di un contesto di violenza e incertezza che colpisce non solo l'azienda ma anche i lavoratori e le loro famiglie. L'evento alla cava Maffei non è solo un episodio di cronaca, ma un campanello d'allarme per il tessuto imprenditoriale e sociale del territorio.





La risposta di Confindustria e di tutta la comunità imprenditoriale è chiara: occorre un impegno congiunto per contrastare queste azioni e sostenere le imprese che, come la Maffei Sarda Silicati, operano con dedizione e rispetto per il territorio. In queste circostanze, la solidarietà e il sostegno della comunità diventano ancora più importanti, rappresentando non solo un conforto morale, ma anche un segnale di resistenza contro chi cerca di minare le fondamenta dell'etica lavorativa e del progresso economico. Nel frattempo, le autorità sono chiamate a fare luce sull'accaduto, per garantire sicurezza e serenità a tutti gli operatori economici della regione.

La tranquillità del lavoro in cantiere è stata brutalmente interrotta a Sarule, dove la Maffei Sarda Silicati spa ha dovuto bloccare le operazioni nel cantiere di Cuccuru Mannu per circa tre settimane. Questa decisione segue un grave atto intimidatorio avvenuto il 14 gennaio, l'ultimo di una serie di episodi iniziati nel dicembre del 2021. Intorno alle 20 di domenica, tre individui, uno dei quali armato, hanno violato la proprietà della Maffei Sarda Silicati, attaccando un addetto disarmato alla vigilanza, legandolo e danneggiando macchinari di movimentazione terra, tra cui due escavatori e una perforatrice. Un episodio che ha segnato un'escalation nella serie di attacchi che l'azienda ha subito, spingendo il presidente Federico Emilio Fiorelli a fermare le attività per permettere le riparazioni necessarie. La conseguenza diretta di questo fermo è la cassa integrazione per il personale operante in cantiere. Il senso di impotenza e rabbia pervade l'intero team della Maffei Sarda Silicati, un'azienda che si distingue per il suo impegno etico e la passione per il territorio sardo, ora costretta a una pausa forzata.